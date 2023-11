Vittoria, un edificio storico del centro diventa scuola

L’amministrazione comunale sta per concludere i lavori di riqualificazione del Collegio di Maria. I locali saranno consegnati all’Istituto comprensivo “Rodari” per farne una piccola biblioteca con laboratori

VITTORIA – Nell’ambito delle iniziative di recupero dei maggiori edifici storici di proprietà comunale, l’amministrazione comunale di Vittoria ha comunicato che sono finalmente in dirittura d’arrivo con la chiusura del collaudo in tempi brevi, i lavori nell’antico Collegio di Maria, dal 1884 sede del Ginnasio e poi dal 1954 del liceo-ginnasio “Rosario Cancellieri”. Dagli anni ’80 l’edificio fu assegnato alla scuola media e divenne sede della “Don Milani”, poi dell’istituto comprensivo “San Biagio”.

Garantire la presenza delle scuole nel centro storico

“L’amministrazione comunale conferma la decisione di garantire la presenza delle scuole nel centro storico, che non potrebbe mai esserne privato” ha dichiarato Paolo Monello, assessore ai Beni e attività culturali, studi storici e tradizioni popolari del comune di Vittoria. “Pertanto, entro tempi congrui (per la complessità delle pratiche), riconsegneremo l’edificio alla Dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ‘Rodari-San Biagio’, con la raccomandazione di utilizzarli con una piccola biblioteca e laboratori per fare della scuola un Istituto all’avanguardia.

Il Comune di Vittoria si riserva però l’uso dei quattro locali

L’Ente si riserva però l’uso dei quattro locali a pianterreno sulla sinistra, che dovranno servire come deposito di libri ed altro della biblioteca comunale, che rimarrà nei locali dell’ex Convento della Grazia, utilizzando la sala Giudice come nuova grande sala di lettura, mentre l’archivio storico sarà allocato definitivamente nella sala Mandarà ed in altro locale a piano terra dell’ex convento della Grazia”.

“In tal modo sarà garantita la presenza di un istituto scolastico nel centro storico” ha continuato l’assessore “e la biblioteca stessa acquisterà nuovi spazi per un maggiore sviluppo del servizio di lettura. La nostra proposta di istituire un piccolo premio per i frequentatori della biblioteca sta avendo un buon riscontro e ciò ci consentirà di migliorare e qualificare il servizio bibliotecario. In questi giorni abbiamo avuto diverse visite di scolaresche dell’Istituto Comprensivo F. Pappalardo in biblioteca a conferma del fatto che le proposte dell’amministrazione comunale per incentivare le visite degli alunni in biblioteca stiano avendo largo riscontro. Ringrazio i Dirigenti scolastici e i docenti per la sensibilità dimostrata. E mentre procede il lavoro di immissione on-line delle notizie della guida storico-artistica nel portale vittoriacultura.eu sotto la voce ‘I Luoghi e la Memoria’, comincio a ricevere le adesioni delle scuole per il progetto ‘Alla scoperta di Vittoria e del suo paesaggio culturale’. Un bel segnale di fiducia nel futuro, per formare insieme generazioni più colte e più attente alla storia della città e del territorio”.

Ad una riqualificazione porterà anche la nuova e definitiva allocazione dell’archivio storico “Gianni Ferraro” nei locali della Sala Mandarà, che dovrebbe riaprire al pubblico ed agli studiosi nei primi mesi dell’anno nuovo, non appena resi funzionali i locali.

“Il lavoro senza sosta, nonostante gli inciampi di vario genere, prosegue e non conosce ostacoli” ha sottolineato il sindaco Francesco Aiello “Queste strutture di proprietà comunale, saranno utilizzate nel migliore dei modi per favorire lo sviluppo della cultura e della socialità”.