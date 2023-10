Si sente male mentre si trova in Sicilia, 63enne ligure muore in vacanza

Vittoria Sivori, 63 anni, è morta mentre stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sicilia. Domani i funerali.

È morta improvvisamente mentre si trovava in vacanza in Sicilia la 63enne Vittoria Sivori, originaria di Lavagna, Comune costiero in provincia di Genova. A riferirlo sono i colleghi de Prima Il Levante.

Chi era Vittoria Sivori

La donna era andata da pochi anni in pensione dopo aver lavorato a lungo come funzionario al Banco di Chiavari e della Riviera Ligure. Prima del pensionamento aveva lavorato alla succursale di Rapallo.

Nel 2019 si era candidata come consigliere comunale alle elezioni amministrative di Lavagna.

Il malore e il decesso

Secondo la ricostruzione della vicenda, la donna avrebbe accusato un malore che si sarebbe rivelato fatale. Una tragedia che ha sconvolto l’intera famiglia della 63enne.

La salma di Vittoria Sivori giungerà in queste ore a Lavagna per essere spostata nella chiesa di San Pietro di Barassi. Nella giornata di venerdì 20 novembre verranno celebrati i funerali.