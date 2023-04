“Vola” in autostrada a 253 km/h con una Lamborghini: patente sospesa

Un uomo è stato beccato sull'A21 all'altezza di Cremona mentre viaggiava a velocità spericolate a bordo della sua auto

La polizia stradale di Cremona ha sospeso la patente di un automobilista che al volante della sua Lamborghini ha percorso un tratto dell’A21 a 253 chilometri orari. All’automobilista, definito “irresponsabile” dagli agenti, è stata comminata anche una multa salata per eccesso di velocità.

“Condotta irrispettosa della vita propria e degli altri”

L’uomo stava correndo, in barba alle regole, in piena autostrada: la sua condotta, però, gli è costata carissima. Per il momento, infatti, non potrà più avvicinarsi al volante: a rilevare l’infrazione è stata la polizia stradale, in servizio di controllo con il telelaser all’altezza di Cremona.

“Automobilista irresponsabile” “Sono condotte assolutamente irresponsabili e anche irrispettose della vita, propria e degli altri”, ha commentato il comandante della Polizia Stradale di Cremona, Federica Deledda.