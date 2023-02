Voleva emulare Gesù: pastore muore dopo aver digiunato per 40 giorni

Un pastore di 39 anni è morto dopo aver tentato di digiunare come Gesù per 40 giorni: fatali l'anemia e il collasso degli organi digestivi

Un pastore di 39 anni è morto dopo aver tentato di emulare Gesù digiunando per ben 40 giorni.

Francisco Barajah, fondatore della chiesa evangelica della Santa Trinità, è deceduto in ospedale a Beira dove era stato traportato d’urgenza in condizioni molto critiche. Dopo 25 giorni senza né acqua né cibo, ha perso talmente tanto peso da non riuscire più a camminare.

I suoi organi digestivi sono collassati: inutili i tentativi di salvarlo

L’uomo aveva accettato di recarsi in ospedale soltanto grazie al pressing esercitato dai parenti e dai fedeli.

Tuttavia, era già troppo tardi: una grave forma di anemia aveva preso già il sopravvento, con il collasso degli organi digestivi.

I medici hanno tentato il tutto per tutto per salvarlo, reintegrando acqua e cibo in forma liquida, ma non c’è stato nulla da fare: il pastore è morto nella giornata di mercoledì.