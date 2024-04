Volley, Cosedil nuovo title sponsor della Saturnia Acicastello

La Saturnia Acicastello ha presentato il nuovo title sponsor che accompagnerà il club biancoblu nel prossimo campionato di Serie A2

Nella mattinata di oggi, a Santa Venerina, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo title sponsor della Saturnia Acicastello. Ad accompagnare il club del presidente Luigi Pulvirenti nel prossimo campionato di Serie A2 – in partenza ad ottobre – sarà infatti l’azienda Cosedil Spa, società di costruzioni guidata dal geometra Andrea Vecchio, fondatore della stessa.

Pulvirenti: “Orgogliosi di avere a fianco un’azienda siciliana al top”

Soddisfatto della nuova partnership il presidente della Saturnia Luigi Pulvirenti, che ha ribadito l’intenzione dei castellesi di tornare quanto prima a calcare il palcoscenico della SuperLega: “E’ una giornata importante e significativa, siamo lieti e orgogliosi di annunciare la partnership con Cosedil che sarà il title sponsor per il campionato di Serie A2. Vogliamo riappropriarci della SuperLega, in una stagione che non ci ha visti protagonisti a livello sportivo perché non abbiamo raggiunto i risultati previsti. Cosedil di recente è stata protagonista della costruzione del molo di Palermo. È impegnata in tanti cantieri in giro per l’Italia. Per noi l’orgoglio è di avere al nostro fianco un’azienda siciliana che è un top player. Sono sicuro che insieme potremo prenderci tante soddisfazioni, con il grande piacere di festeggiare insieme i sessant’anni di attività”.

Vecchio (Cosedil): “Vogliamo contribuire alla crescita e alla risalita della Saturnia”

“L’importante è partecipare essendo vincenti. Noi come azienda siamo nati nel 1965 con l’iscrizione alla camera di commercio – le parole del numero uno Cosedil Andrea Vecchio – La prima opera che ho realizzato purtroppo è’ stato un lotto di loculi al cimitero. Da lì abbiamo fatto tantissima strada. Perché sponsorizziamo la Saturnia? Per un’ azienda il crescere è motivo di reddito e di economia, per una società sportiva serve più passione e dedizione. Io mi sento un cittadino europeo ma le mie radici sono ancorate alla Sicilia. Credo che questo territorio che ha come vertici Taormina, Catania e l’Etna sia la parte dell’isola baciata dalla fortuna. Riteniamo che quello che abbiamo conquistato lo dobbiamo condividere con la società. Non sono mai stato tifoso, forse è riduttivo ma ho sempre tifato per il vincitore. Quindi vogliamo contribuire alla crescita e alla risalita della Saturnia con grande piacere e passione. Due anni fa abbiamo sponsorizzato una squadra di pallavolo femminile e questo ci ha entusiasmato. Faccio un grande in bocca al lupo agli atleti della Saturnia, seguiremo tutte le partite in casa.”