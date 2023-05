WhatsApp, arriva la funzione “chat lock”: tutti i dettagli

Nuova funzione in arrivo nei prossimi giorni su WhatsApp: chat lock consentirà agli utenti di spostare una chat dalla lista principale

Novità per i migliaia di utenti WhatsApp in giro per il mondo.

Sulla famosissima app di messaggistica, infatti, arriverà una nuova funzione denominata “chat lock”, come annunciato dal proprietario Meta Mark Zuckenberg in un post: “Le nuove chat bloccate in WhatsApp rendono le conversazioni più protette” ha precisato l’imprenditore americano.

In cosa consiste la nuova funzione “Chat lock”

Cosa comporterà la nuova funzione?

Chat lock, vale a dire chat protetta, sarà disponibile a partire dai prossimi giorni.

Consentirà di bloccare qualsiasi chat, togliendola dalla lista generale e posizionandola in una cartella specializzata accessibile solo tramite dati biometrici, come un’impronta digitale o una scansione del volto, o attraverso l’inserimento di una password.

Per nascondere la conversazione, occorrerà tenere premuto sulla chat – personale o di gruppo – e dal menu a tendina scegliere la funzione chat lock . Quando si vuole accedere ai messaggi protetti, bisognerà appoggiare il dito precedentemente registrato o eseguire la scansione del volto. In alternativa, come già accade come forma di doppia autenticazione, l’utente può inserire una password di sblocco. Le notifiche dei messaggi arriveranno lo stesso, anche se il nome del mittente rimarrà nascosto. Rispetto alle Chat Archiviate, spesso usate per nascondere le conversazioni che si vogliono tenere private, questa modalità consente quindi la ricezione delle notifiche e soprattutto permette comunque di vedere la chat sulla home page dell’applicazione.