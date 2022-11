WhatsApp, arrivano i sondaggi: come crearli e come funzionano

I voti non sono cristallizzati, si può anche cambiare idea in corsa e spostare la preferenza da una delle opzioni all'altra

Novità per i numerosissimi utenti di WhatsApp: al client di messaggistica di Meta arrivano i sondaggi. Come funzionano? Come si creano? Per farli basterà aprire una chat della popolare App e cliccare dove c’è il segno ‘+’. Tra le diverse opzioni troveremo “fotocamera, libreria foto e video, documento, posizione, contatto” e, finalmente, “sondaggio”.

“Votazioni” nelle chat ma si può cambiare idea

Cliccando su quest’ultimo si aprirà una finestra con la domanda da fare di qualsiasi tipo (esempio, ‘chi è il gatto più bello?’) e le possibili risposte (‘Merlino, Calico..’). Una volta terminato si può inviare per far partecipare alla votazione anche più persone, magari di un gruppo, ma c’è il trucco. I voti non sono cristallizzati, si può anche cambiare idea in corsa e spostare la preferenza da una delle opzioni (al massimo 12) all’altra.

La funzione “visualizza una volta”

Lo scorso anno WhatsApp ha introdotto la funzione “visualizza una volta”, che permette quando si invia un video o una foto di selezionare un’opzione che permetterà al destinatario di vedere il contenuto una sola volta prima che si cancelli per sempre, come già accade da tempi su Snapchat e Instagram. L’ultima beta di WhatsApp rilasciata su TestFlight per iOS va oltre: foto e video con l’opzione “visualizza una volta” attivata non potranno essere screenshottati sul telefono: se ci si prova, comparirà un messaggio che spiega che la cattura della schermo è bloccata per questioni di privacy. La funzione è per ora disponibile su WhatsApp beta 22.21.0.71 (build 405622068) ma verrà inserita in una delle prossime versioni pubbliche del servizio di messaggistica di Meta.