“Auguri di Buone Feste”: come mandare lo stesso messaggio a più persone WhatsApp

Ecco il "trucco" per scrivere a tutti i contatti senza creare un gruppo. Potrete fare gli auguri a chiunque vogliate con un solo click

WhatsApp, l’invio multiplo è una funzione molto comoda, che può essere d’aiuto durante il periodo natalizio e per le festività in generale. Eppure, non tutti sono a conoscenza di questa comodissima funzione, grazie alla quale è possibile mandare lo stesso messaggio a più contatti con un unico invio multiplo. Ecco di cosa si tratta, come funziona il sistema per mandare messaggi a più persone senza creare un gruppo.

Invio multiplo di whatsapp, cosa è e come funziona

La feature di cui vi stiamo per parlare è molto pratica. Soprattutto per coloro che, per un motivo o per l’altro, hanno bisogno di mettersi in contatto con diverse persone in contemporanea (per esempio per comunicazioni di lavoro).

Ma può essere una salvezza anche nei periodi festivi: grazie ad essa, infatti, potrete fare gli auguri a chiunque vogliate con un solo click. Fare copia e incolla dello stesso messaggio ogni volta può essere una vera seccatura, oltre che una perdita di tempo. Con l’invio multiplo questi problemi non si presenteranno più.

Come si costruisce la lista di Broadcasting di Whatsapp

Per poter inviare un messaggio a più contatti in contemporanea è necessario preparare una lista Broadcast. Si tratta di una funzione lanciata recentemente, alla quale è possibile accedere selezionando i tre puntini che si trovano in alto a destra nella schermata iniziale di WhatsApp.

Una volta scelta la voce Nuovo Broadcast, non dovrete fare altro se selezionare i contatti che desiderate inserire nella vostra lista, così da poter inviare a tutti lo stesso messaggio contemporaneamente.

Come funziona una lista Broadcasting di WhatsApp

Potrete aggiungere solamente le persone che hanno il vostro numero di cellulare salvato. In caso contrario, non potranno ricevere il messaggio. La lista può comprendere fino a 256 contatti.

Se doveste averne aggiunto uno per errore, potete controllare la parte alta del display: troverete la lista dei numeri che avete selezionato contrassegnati da una “x”, sulla quale potrete cliccare per eliminare i contatti non desiderati.

Prima la lista, poi l’invio multiplo

Una volta completata la lista, dovrete selezionare l’icona verde con una spunta posizionata in basso a destra. A questo punto sarà tutto pronto per procedere con l’invio multiplo. Potrete scrivere il messaggio di auguri e inviarlo, come se si trattasse di una chat singola. Tutti i contatti aggiunti alla lista riceveranno i vostri auguri.

Come cancellare la lista Broadcasting di Whtasapp

Precisiamo che, uno volta inviato il messaggio, la lista Broadcasting non verrà auto-eliminata ma resterà tra le chat di WhatsApp. Se volete cancellarla dopo aver mandato gli auguri ai vostri cari, potete tenere premuto sulla conversazione fino a quando apparirà l’icona del cestino sulla parte superiore del display.