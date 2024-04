Whatsapp, dall’11 aprile si potranno vedere anche i messaggi di altre piattaforme

Ulteriore novità riguarda l'introduzione dell'età minima per poter utilizzare l'app, che scenderà dai 16 ai 13 anni

Secondo quanto annunciato da Meta, l’app di messaggistica Whatsapp a partire dal prossimo 11 aprile, permetterà agli utenti di decidere se ricevere messaggi in arrivo anche da altre applicazioni, tra cui le concorrenti Telegram e Signal. Un’opportunità che è nata dalla richiesta dell’Ue di maggiore “interoperabilità” da parte delle diverse piattaforme. Ulteriore novità riguarda l’introduzione dell’età minima per poter utilizzare l’app, che scenderà dai 16 ai 13 anni.

Whatsapp, una notifica per l’autorizzazione

Chi si è iscritto dopo il 15 febbraio ha già accettato i nuovi termini mentre gli altri lo faranno con una notifica nei prossimi giorni. Dalla data dell’11 aprile WhatsApp dovrebbe rendere disponibile una nuova voce nel menu delle impostazioni in cui attivare o disattivare la ricezione dei messaggi dalle “chat di terze parti”.

L’utilizzo dei dati

Fra le altre novità per gli utenti in Unione Europea, la piattaforma gestirà i loro dati nel quadro del cosiddetto “Eu-Us Data Privacy Framework”, un nuovo accordo per il trasferimento di informazioni personali tra Unione Europea e Usa, entrato in vigore lo scorso luglio.

