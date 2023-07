WhatsApp, arrivano i videomessaggi istantanei in stile Telegram

Mark Zuckerberg ha annunciato l'arrivo dei videomessaggi istantanei su WhatsApp; sarà possibile inviarli come le note audio

Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo dei videomessaggi istantanei su WhatsApp. Il Ceo di Meta, la compagnia che comprende Facebook, Instagram e WhatsApp, spiega che sarà possibile registrare e condividere brevi video personali direttamente nelle chat dell’app di messaggistica. In una nota sul sito della piattaforma si legge che questa funzionalità è l’evoluzione dei messaggi vocali.

Inviare un videomessaggio sarà come inviare un messaggio vocale

È sufficiente cliccare per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare. Si può anche scorrere verso l’alto per bloccare e registrare il video senza dover tenere premuto il pulsante “registra”. I video verranno riprodotti nella chat in automatico senza audio. Per attivare l’audio, basta toccare il video. “I videomessaggi sono protetti con crittografia end-to-end per garantirne la sicurezza” dice Meta. La durata massima è fissata a un minuto.

I videomessaggi arriveranno su WhatsApp nelle prossime settimane

È iniziata la distribuzione agli utenti ma saranno necessarie alcune settimane affinché siano disponibili per tutti. La funzione è molto simile a quella utilizzata da tempo nell’app concorrente Telegram ed è uguale anche l’invio del video registrato all’istante in una cornice circolare. “Crediamo – scrivono da Meta – che sarà un modo divertente per condividere momenti con tutta l’emozione che trasmettono i video, che sia per augurare buon compleanno, ridere a una battuta o dare una buona notizia”.