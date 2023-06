WhatsApp, Instagram e Facebook down, segnalazioni dal web: cosa succede

Le piattaforme Meta non funzionano: difficile inviare messaggi su WhatsApp e Facebook e Instagram lenti. Le segnalazioni sul web si moltiplicano.

WhatsApp, Instagram e Facebook down in corso? Sembra che gli utenti della piattaforma di messaggistica e dei due famosi social stiano riscontrando problemi dal primo pomeriggio di oggi, martedì 6 giugno.

Lo conferma anche la piattaforma downdetector, che segnala un aumento repentino delle segnalazioni relative a malfunzionamenti o problemi con le tre piattaforme Meta.

WhatsApp, Instagram e Facebook down, cosa succede

Sembra che alcuni utenti – più o meno dalle ore 16, almeno per quanto riguarda WhatsApp – in queste ore siano alle prese con alcuni problemi. In particolare, per l’app di messaggistica, pare che non ci siano problemi (se non dei lievi ritardi nell’invio) per i messaggi scritti. Tuttavia, in molti avrebbero riscontrato difficoltà a inviare e ricevere messaggi vocali.

Per quanto riguarda il presunto down di Facebook e Instagram, sembra che alcuni servizi dei due social non funzionino correttamente. Un esempio: la piattaforma Meta Business Suite per la pubblicazione delle pagine presenti sui due social – da diverse ore ormai – risulta rallentata, con la visione dei post pianificati sul Planner difficilmente visibili.

Sono numerose le segnalazioni del down di Facebook, Instagram e WhatsApp sui social, tra meme di gente divertita su Twitter e commenti sul noto sito Downdetector.

