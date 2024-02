Dal 29 febbraio WhatsApp non funziona più su alcuni smartphone: ecco quali e cosa succede

Nuovo aggiornamento per la nota App: ecco cosa fare se il tuo smartphone non è più supportato.

WhatsApp, ecco cosa cambia il 29 febbraio: la nota app di messaggistica non funzionerà più su alcuni modelli di smartphone di marca Samsung, LG e Huawei e anche qualche iPhone.

Non c’è bisogno di entrare nel panico comunque: l’azienda ha spiegato che si tratta di modelli vecchi con sistemi operativi non più supportati. Ecco l’elenco degli smartphone interessati e tutte le informazioni utili su cosa fare.

Ecco su quali smartphone WhatsApp non funziona dal 29 febbraio

Nello specifico, WhatsApp non supporterà più smartphone Android con sistema operativo precedente al 5.0 e iPhone precedenti al sistema iOS 12. I modelli non più supportati dal 29 febbraio sono:

Samsung Galaxy Core;

Samsung Galaxy Trend Lite;

Samsung Galaxy Ace2;

Samsung Galaxy s3 Mini;

Samsung Galaxy Trend II;

Samsung Galaxy X2;

LG Optimus L3, L5, L7, F5, F3, F3Q, L2, L4, F6;

LG Ativar;

LG Lucid 2;

Huawei Ascend Mate;

Huawei Ascend G740;

Huawei Ascend D2.

Sony Xperia M;

Lenovo A820;

ZTE V956 – UMI X2;

ZTE Grand S Flex;

ZTE Grande Memo;

Faea F1THL W8;

Wiko Cink Five;

Winko Darknight;

Archos 53 Platinum.

Dal 29 febbraio WhatsApp di Meta non supporterà neanche i seguenti modelli di iPhone:

iPhone 6S;

iPhone SE;

iPhone 6S Plus.

La spiegazione di WhatsApp

Sulla pagina FAQ ufficiale (qui), WhatsApp spiega: “Dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti, pertanto rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari. Ogni anno controlliamo quali dispositivi e software sono meno recenti e hanno meno utenti. Questi dispositivi potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti per la sicurezza o potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per eseguire WhatsApp”.

Cosa fare

Prima di smettere di funzionare, WhatsApp informa gli utenti diverse volte in modo tale da dare la possibilità agli utenti di cambiare smartphone o di aggiornare il proprio sistema operativo.

Quanti utenti ha l’app

WhatsApp ha appena superato i 2 miliardi di utenti nel mondo e si aggiorna mediamente una/due volte l’anno per garantire il supporto ai sistemi operativi più recenti e migliorare la sicurezza degli utenti. Tra le ultime novità ci sono i canali WhatsApp e il codice segreto per nascondere le chat.

