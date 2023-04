Lavoro, Wizz Air cerca assistenti di volo: ecco le date dei recruiting day

Ecco le opportunità, le sedi e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro con Wizz Air. La compagnia aerea europea low cost ha reso note le date dei recruiting day in alcune città italiane nel corso dei quali saranno selezionati assistenti di volo da inserire in organico.

Gli assistenti di volo

La principali mansioni degli assistenti di volo assunti da Wizz Air saranno concentrarsi sulla sicurezza e sull’assistenza ai clienti, gestire le vendite in volo, accogliere i passeggeri e dare assistenza durante il volo.

I requisiti

Ecco i principali requisiti per poter partecipare alla selezione: età uguale o superiore a 18 anni; un’altezza minima che consenta con il braccio tenuto in alto di raggiungere 210 cm mentre si è in punta di piedi (l’altezza minima richiesta per le donne è di 165 cm e per gli uomini di 175 cm); possesso di diploma di scuola superiore o titolo equivalente; conoscenza fluente della lingua inglese e di una seconda lingua europea centro-orientale; possesso del passaporto valido senza limitazioni (minimo 6 mesi); saper nuotare; non avere tatuaggi e/o piercing visibili sul corpo quando si indossa l’uniforme.

Le date dei recruiting

Ecco le date e le sedi dei recruiting day: Napoli – 20 aprile, ore 9:00 Starhotels Terminus, Piazza Garibaldi 91; Milano Malpensa – 24 aprile, ore 9:00 Crowne Plaza Milano – Aeroporto Malpensa, Via Arturo Ferrarin 7, Case Nuove (VA). Roma – 25 aprile, ore 9:00 Hotel Mercure Roma West, Viale Eroi di Cefalonia 301. Milano Malpensa – 10 maggio, ore 9:00 Crowne Plaza Milano – Aeroporto Malpensa, Via Arturo Ferrarin 7, Case Nuove (VA). Roma – 13 maggio, ore 9:00 Ibis Roma Fiera, Via Arturo Mercanti 63. Venezia – 17 maggio, ore 9:00 Novotel Venezia Mestre Castellana, Via Alfredo Ceccherini 21. Napoli – 22 maggio, ore 9:00 Millenium Gold Hotel, Via Comandante Umberto Maddalena 192. Roma Fiumicino – 25 maggio, ore 9:00 Ibis Roma Fiera, Via Arturo Mercanti 63. Milano Malpensa – 25 maggio, ore 9:00

Crowne Plaza Milano – Aeroporto Malpensa, Via Arturo Ferrarin 7, Case Nuove (VA).

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Wizz Air

Wizz Air è una compagnia aerea a basso costo ungherese con sede legale nel comune di Vecsés, nelle pertinenze dell’Aeroporto di Budapest-Ferihegy. La compagnia aerea serve molte città in tutta Europa, nonché alcune destinazioni in Nord Africa e Medio Oriente per un totale di 44 paesi. A partire dal 2018, la compagnia aerea ha il suo hub più grande all’aeroporto di Budapest con oltre 60 destinazioni. Nel 2019 la compagnia aerea ha trasportato 39,8 milioni di passeggeri. Le basi italiane di Wizz Air sono presso gli aeroporti Catania, Milano Malpensa, Palermo, Napoli, Roma Fiumicino e Venezia.