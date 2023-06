Wizz Air, al via Open Day di reclutamento piloti in Italia: ecco dove e come candidarsi

Ecco le opportunità, le sedi e come inviare la domanda

La compagnia aerea Wizz Air invita tutti i candidati alla sua più grande serie di eventi di reclutamento per piloti in Italia, dal 29 giugno al 4 luglio. Il tutto si svolgerà a Roma in momenti distinti: due giorni di Open Day per piloti professionisti il 29 e 30 giugno e, successivamente, avranno luogo le valutazioni dall’1 al 4 luglio e dal 7 al 10 agosto.

I profili richiesti

Dopo la sua significativa espansione in Europa, con nuove consegne di aeromobili, più rotte e maggiori frequenze, la compagnia aerea si è impegnata ad assumere più personale di equipaggio. Attualmente Wizz Air sta reclutando capitani e primi ufficiali con licenza Easa per unirsi alle sue basi in continua crescita attraverso la rete (32 basi in 17 paesi).

Come candidarsi

Per partecipare agli Open Day i piloti devono registrarsi tramite un modulo speciale prima dell’evento. I partecipanti potranno immergersi nel mondo Wizz, conoscere la rete Wizz Air e i piani futuri, le condizioni di formazione e di impiego, le opportunità di carriera, i progressi, i regimi salariali e i benefit. Tutte le posizioni aperte per i piloti sono disponibili anche sul sito web di reclutamento dei piloti della compagnia aerea e possono presentare le loro domande in qualsiasi momento. I candidati che desiderano essere invitati alla valutazione devono compilare una domanda di lavoro sul portale ‘Careers’ del sito web ufficiale Wizz Air e dovranno rispettare i requisiti minimi della compagnia aerea.

Il Gruppo Wizz Air

Wizz Air è una compagnia aerea a basso costo ungherese con sede legale nel comune di Vecsés, nelle pertinenze dell’Aeroporto di Budapest-Ferihegy. La compagnia aerea serve molte città in tutta Europa, nonché alcune destinazioni in Nord Africa e Medio Oriente per un totale di 44 paesi. A partire dal 2018, la compagnia aerea ha il suo hub più grande all’aeroporto di Budapest con oltre 60 destinazioni. Nel 2019 la compagnia aerea ha trasportato 39,8 milioni di passeggeri. Le basi italiane di Wizz Air sono presso gli aeroporti Catania, Milano Malpensa, Palermo, Napoli, Roma Fiumicino e Venezia.