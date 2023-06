Women In Charge, a Catania l’empowerment femminile

Quarta tappa annuale: al centro parità di genere e leadership “rosa”

CATANIA – Giovedì 22 Giugno dalle ore 14:30 presso la Villa San Saverio alla Scuola Superiore dell’Università di Catania, si terrà la quarta tappa di Women In Charge on Tour, dopo quelle di Milano, Torino e Bari, che saranno seguite da Roma, Salerno e Bologna.

In Tour per l’Italia, Women in Charge porta durante le proprie tavole rotonde belle energie del territorio, femminili e maschili, per discutere sulla parità di genere e la leadership femminile nel mondo del Lavoro, delle Istituzioni, dell’Università e dello Sport.

Il programma di Women in Charge

Questo il programma dell’evento del 22 giugno: alle 14.30 la direttrice scientifica di Women in Charge, Alessia Salmaso, introdurrà i contenuti del progetto e dell’evento. Seguiranno relatrici che ci racconteranno, tramite le proprie esperienze storie, immaginari, visioni, percorsi personali e professionali.

Dalle ore 15.30 alle 17.30 ascolteremo i contributi dal mondo del lavoro finalizzati a rispondere alle seguenti domande: “Cosa fanno le aziende per il benessere dei propri dipendenti, valorizzando le differenze di genere? Che progetti e azioni hanno messo in campo per promuovere attitudini, aspirazioni e ambizioni delle persone in un contesto di pari opportunità?”

Il Talk dalle ore 18.00 alle 19.30 affronterà il tema dell’Eccellenza nella Ricerca e nella Formazione seguendo un nuovo imprinting femminile. Infine verrà dedicato uno spazio allo sport, alla cultura del movimento fisico che aiuta le persone alla resilienza, alla forza mentale e a vincere valorizzando le differenze e l’unicità della persona: “chi semina sport raccoglie futuro”.

L’evento sarà moderato dalle giornaliste del Quotidiano di Sicilia Raffaella Tregua e Patrizia Penna, e da Fulvio Matteoni, membro del CTS di Women in Charge.

Durante l’autorevole tavolo di confronto parteciperanno con il loro contributo di pensiero: Virginia Raggi, presidente CTS Women in Charge, Nunzia Catalfo, già Ministra del lavoro, Claudia Segre, Presidente e Founder Global Thinking Foundation Giulia Blasi, scrittrice e giornalista,manager e imprenditrice di aziende importanti del territorio, Monica Luca, presidente del comitato imprenditoria femminile di Confindustria Catania, Ornella Laneri, vice Presidente nazionale Aidda, Antonio Perdichizzi, Presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Catania, Laura Paxia, Vittorio Privitera, Direttore Istituto Microelettronica e Microsistemi Cnr, le professoresse Elita Schillaci e Stefania Rimini dell’Università di Catania, Orazio Arancio, presidente della Commissione Nazionale Tecnici del Coni e Erika Morri, formatrice aziendale e già giocatrice della nazionale di Rugby.