Women in Charge on Tour, il 19 ottobre si parla di parità di genere ed empowerment femminile

Giovedì 19 ottobre si terrà all'Università di Salerno la sesta tappa di "Women In Charge on Tour"

Giovedì 19 ottobre si terrà all’Università di Salerno, nell’Aula “Gabriele De Rosa” (edificio D – campus di Fisciano) la sesta tappa di Women In Charge on Tour, organizzata in collaborazione con l’Ateneo di Salerno e il Comitato Femminile Plurale Confindustria Salerno.

Nella conferenza verranno affrontate tematiche relative alla parità di genere in ogni ambito della vita, dall’empowerment femminile all’inclusione, che avranno l’obiettivo di creare un hub di contenuti in grado di dar voce a mondi diversi.

L’evento sarà patrocinato da: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, CONI, UNISA Pari Opportunità, OGEPO, Confindustria Salerno Comitato Femminile Plurale, #InclusioneDonna. La conferenza sarà moderata dalla giornalista Concita De Luca e da Erika Morri.

Women in Charge on Tour 2023, programma

L’evento si aprirà alle ore 10.30 con un programma di attività di benessere, fitness e flash mob di autodifesa personale, organizzato dal CUS UNISA nelle strutture sportive del campus universitario di Baronissi, che coinvolgerà gli studenti fino alle ore 13.

Alle ore 14.30 avrà inizio la Conferenza sulla Parità di Genere con i saluti del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, prof. Vincenzo Loia e una breve introduzione ai contenuti del progetto da parte del Direttore Scientifico di Women in Charge on Tour, Alessia Salmaso.

A seguire, verrà dato ampio spazio alle storie e alle testimonianze di donne in charge, che riporteranno le loro visioni in merito all’equità di genere: Miranda Gallo spiegherà il significato della difesa personale nella gestione delle paure e delle emozioni collegandolo all’evento sportivo del mattino; Simonetta De Luca Musella, imprenditrice di Società Benefit, racconterà il suo percorso personale verso un management umanistico con imprinting femminile; seguirà un breve focus sulla medicina di genere e la cura trattata da Marcella De Vizia del Gruppo De Vizia Sanità e dalla professoressa Fiorella Filippelli del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG UNISA).

Nella seconda parte della conferenza “Women in Charge on Tour” 2023, si assisterà a un talk dinamico fra imprese che illustreranno progetti di inclusione, diversity e certificazione di genere nelle loro organizzazioni e affronteranno il concetto del capitale umano femminile quale investimento per la crescita: Alessandra Puglisi, Presidente Comitato Femminile Plurale Confindustria Salerno e co-founder RE AD engineering, Velleda Virno, Vice Presidente Confindustria Salerno con delega alla sostenibilità, CEO di Di Mauro Flexible Packaging, Stefania Brancaccio, Cavaliere del Lavoro, Vice Presidente Coelmo Spa, Susy Gambardella, Direttore Finanziario Bioplast, Valentina Sada Responsabile Marketing Comunicazione Gruppo Sada.

Dopo il dialogo con le imprese, la conversazione proseguirà rivolgendosi alle nuove generazioni, centrali per l’inclusività, con gli interventi di Virginia Raggi, presidente di Women in Charge on Tour, e dei docenti UNISA, Ornella Malandrino, Direttrice Centro Interdipartimentale OGEPO UNISA che esporrà l’Esperienza dell’Ateneo salernitano sul Progetto R&I Peers e il Gender Equality Plan e Angela Di Stasi, Delegata dal Rettore per le Pari Opportunità e ordinario di Diritto dell’Unione Europea e Diritto Internazionale. Erika Morri, ex azzurra rugby, modererà per l’ultima ora una bella carrellata di opinioni libere dei protagonisti del mondo dello sport che porteranno mentalità e orizzonti nuovi applicabili in ogni ambito della vita: Paola Fiorillo Fondatrice PDO, Vice Presidente squadra campione d’Italia 2023 di pallamano, membro della NCW della EHF “Noi non molliamo, siamo un bellissimo gruppo” , Marcello Festa, responsabile media & comunicazione FIGH, Silvia Gaudino, ex capitana nazionale rugby, Marco Baione, imprenditore e CEO Jobiz “Lo sport come strumento di empowerment”, Elena Salzano, imprenditrice, Presidente Club Velico Salernitano, giocatrice di pallavolo, Nada Vallone, Giunta Nazionale Opes, Delegata territoriale Lazio Assimanager.

Per maggiori informazioni su Women In Charge On Tour visitare il sito dedicato.