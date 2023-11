La Zes unica per il Sud è legge, le parole del ministro Fitto

"Penso che sia uno strumento e una grande opportunità per il Mezzogiorno d'Italia" ha detto il ministro Fitto

“Il testo ormai è legge, siamo al lavoro per predisporre gli strumenti di attuazione ed entro fine gennaio sara’ tutto assolutamente in grado di poter procedere regolarmente”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, all’Unione industriali di Napoli per un incontro organizzato dalla Fondazione Mezzogiorno, a proposito della Zes unica del Mezzogiorno.

Il passaggio dalle Zes alla Zes unica per il Sud

“All’interno del dl è previsto un meccanismo che garantisce il passaggio tra le diverse strutture delle otto Zes e la struttura della Zes unica. Penso che sia uno strumento e una grande opportunità per il Mezzogiorno d’Italia, l’abbiamo condiviso e discusso con la Commissione Ue preventivamente, abbiamo discusso anche con tutti gli interlocutori istituzionali. Questo decreto ha il parere favorevole della Conferenza unificata con i Comuni, le Province e quasi tutte le Regioni abbiamo trovato un punto di sintesi, quindi il testo è stato oggetto di confronto, di discussione e di modifiche positive e quindi penso che rientri in una sintesi che vada molto bene a livello istituzionale complessivamente”, ha aggiunto il ministro Fitto.