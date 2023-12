Dal 1 gennaio la Regione passa alla Tesoreria Unica: tutte le info per i cittadini

Dal 1° gennaio 2024 la Regione Siciliana, in ambito contabile adotterà il sistema di gestione economica mediante Tesoreria unica

Dal 1° gennaio 2024 la Regione Siciliana, in ambito contabile, abbandonerà definitivamente il vigente regime di cassa per adottare il sistema di gestione economica mediante Tesoreria unica. Il principale mezzo di pagamento a disposizione dell’utenza diventerà il sistema PagoPa, già fruibile dai cittadini per diverse altre operazioni.

Tutte le informazioni per i cittadini

Per le restanti tipologie di pagamenti non veicolate attraverso la piattaforma PagoPa, ciascun dipartimento regionale utilizzerà un conto corrente e un Iban dedicato (visualizzabile al seguente link sul portale della Regione Siciliana). In tal caso, come di consueto, il versante dovrà specificare prioritariamente nella causale del bonifico il “capo”, il “capitolo” ed eventualmente l’”articolo” dove imputare contabilmente le somme versate, nonché la motivazione del versamento. Si tratta, in ogni caso, di una porzione residuale di pagamenti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI