Nell'ultimo concorso distribuite vincite per 24,7 milioni di euro

La fortuna bacia ancora la Sicilia. Un giocatore di Adrano, in provincia di Catania ha centrato un “7 Oro” al 10eLotto che gli è valso la vincita di 25mila euro.

Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, il 10eLotto ha distribuito vincite per 24,7 milioni di euro, per un totale di 1,1 miliardi dall’inizio dell’anno.