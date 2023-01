Nel 1693 il terremoto che devastò la Sicilia orientale: cosa accadde l’11 gennaio

ecco l'almanacco del giorno con santo, compleanni, anniversari e ricorrenze da ricordare.

Il 11 gennaio è l’undicesimo giorno del calendario gregoriano e alla fine dell’anno appena iniziato mancano ancora 354 giorni alla fine: ecco l’almanacco del giorno con santo, compleanni, anniversari e ricorrenze da ricordare.

Cosa si celebra il 11 gennaio: santo e ricorrenze

Santo del giorno è Igino. E’ stato il 9º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica, che lo venera come santo. Fu papa, orientativamente, tra il 138 e il 142/149.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 11 gennaio, che celebrano il loro compleanno. Tra loro: il politico italiano ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, l’attore e comico Massimo Lopez, la storica annunciatrice televisiva, Nicoletta Orsomando e il pittore italiano Parmigianino.

Si segnala, inoltre, l’anniversario di morte del celebre cantautore Fabrizio De Andrè e dell’attrice italiana Mariangela Melato.

Accadde oggi, 10 gennaio

1571 – La nobiltà austriaca ottiene la libertà di religione

1693 – Terremoto del Val di Noto: la Sicilia orientale (soprattutto il Val di Noto) viene colpita da un terremoto che causerà circa 60.000 vittime

1846 – Viene inaugurato il ponte ferroviario di collegamento tra Venezia e la terraferma.

1908 – Viene creato il Grand Canyon National Monument

1914 – Viene fondata la Reggina con il nome di “Unione Sportiva Reggio Calabria“

1919 – La Romania annette la Transilvania

1922 – Primo utilizzo dell’insulina per trattare il diabete in un paziente umano

1948 – L’Eccidio di Mogadiscio: nella capitale somala, decine di italiani rimasti a vivere nella ex colonia italiana vennero trucidati in un’imprevista esplosione di violenza da parte dei somali

1963 – Con l’uscita di Please Please Me i Beatles si fanno conoscere su scala nazionale

1972 – Il Pakistan orientale diventa Bangladesh

1973 – Inizia il processo agli “scassinatori” del Watergate

1977 – Cade il campanile di Faè, Oderzo, per le conseguenze del Terremoto in Friuli del 6 maggio

1980– In Spagna ottengono l’autonomia la Catalogna e i Paesi Baschi

1991 –Congresso americano autorizza l’intervento militare di attacco nei confronti dell’Iraq nella Guerra del Golfo