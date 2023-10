14enne precipitata dal balcone, testimone l’ha vista scavalcare la balaustra

È cerebralmente morta la 14enne, originaria del Bangladesh, che ieri pomeriggio è precipitata dal balcone di Ancona.

È cerebralmente morta la 14enne, originaria del Bangladesh, che ieri pomeriggio è precipitata dal balcone di un appartamento del terzo piano ad Ancona. La giovane è stata vista da un passante mentre scavalcava la balaustra del terrazzo di casa. Secondo la Polizia di Stato la ragazzina si sarebbe buttata da sola. Sul fatto la Procura ha aperto un fascicolo per fare chiarezza: a coordinare le indagini è il pm Andrea Laurino.

La dinamica ricostruita

Secondo quanto ricostruito, la giovane, cadendo, è rimbalzata sui fili per stendere i panni del piano sottostante, rovinando poi a terra e battendo la tempia; è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Le Torrette d’Ancona ma le sue condizioni, fin da subito, si sono rivelate gravissime. Come apprende l’Adnkronos, la ragazza viveva assieme ai genitori e alla sorella, ma in casa con loro ci sarebbero stati anche zii e cugini.