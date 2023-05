Per 15 anni ha picchiato e vessato la moglie, arrestato 45enne

L’uomo si trova adesso agli arresti domiciliari presso altra abitazione in altro comune.

Offesa, minacciata, derisa, colpita duramente nel fisico e nella psiche e tutto ciò per tanti anni e davanti ai figli minori. Le vessazioni che ha dovuto subire una donna di Rubiera (Reggio Emilia) dal marito 45enne hanno contemplato, di recente, anche calci, pugni e morsi e un coltello lanciatole contro che le ha causato lesioni. Il tutto per potere godersi la vita, dal 2007, che le amanti.

La fine delle vessazioni

Finalmente per la moglie, le gravi condotte e i maltrattanti del consorte, riscontrati dai militari in forza alla stazione di Rubiera, hanno portato all’odierno provvedimento cautelare richiesto ed ottenuto dalla Procura reggiana.

Arresti domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Rubiera, ricevuta l’ordinanza applicativa della misura cautelare, hanno disposto l’esecuzione arrestando l’uomo, adesso agli arresti domiciliari presso altra abitazione in altro comune. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.