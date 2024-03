150 studenti di Milazzo intossicati in gita: ipotesi salmonella

Dalle analisi a cui si è sottoposta una ragazza di Milazzo rimasta intossicata in Puglia sarebbe emersa la diagnosi di salmonella

Gastroenterite da salmonella. Sarebbe questa la causa dell’intossicazione di gruppo che ha colpito 150 dei circa 170 studenti dell’istituto tecnologico Majorana di Milazzo, che si trovavano in gita in Puglia e alloggiavano in una struttura ricettiva di Fasano. La diagnosi è arrivata dalle analisi eseguite da una delle partecipanti che è stata tra le prime a sentirsi male.

Pronti gli esami per tutti gli altri studenti

La ragazza era stata la prima a rientrare a Milazzo perché erano stati gli stessi genitori ad andare a prenderla a Fasano. Tutti gli altri studenti, rientrati a Milazzo, si sottoporranno agli esami per la salmonella, ma gli esiti non si avranno prima di martedì.

