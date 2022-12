280 migranti sbarcano a Porto Empedocle durante la notte: aperta un’inchiesta

Sono arrivati a Porto Empedocle su un barcone non avvistato da nessuno in mare aperto: si tratta di 280 migranti provenienti dalla Libia che nella notte di ieri hanno messo piede sulla costa agrigentina. Sono stati sistemati all’interno di una tensostruttura in un’area del porto allestita a tal proposito dove sono state effettuate le procedure di identificazione e i controlli sanitari.