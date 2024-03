8 marzo in Sicilia, le donne entreranno gratis in tutti i luoghi di cultura

"Questa iniziativa rappresenta un gesto simbolico per esprimere il nostro profondo rispetto e la gratitudine verso tutte le donne"

Anche quest’anno l’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana aderisce all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura per celebrare l’8 marzo, Giornata internazionale della donna. In questa occasione speciale, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura della Regione accoglieranno gratuitamente tutte le donne, offrendo un’occasione preziosa per esplorare e valorizzare il ricco patrimonio culturale di cui dispone l’Isola.

“Rispetto e gratitudine verso tutte le donne”

“Questa iniziativa rappresenta un gesto simbolico per esprimere il nostro profondo rispetto e la gratitudine verso tutte le donne, il cui valore va ovviamente oltre il singolo giorno dell’ 8 marzo – afferma l’assessore ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato – Un’occasione in più per riconoscere e celebrare il loro impegno e la loro forza”.

