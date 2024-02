Un evento organizzato dai meloniani su input Pierluigi Biondi

Un’occasione importante, che vede coinvolti sindaci, amministratori, rappresentanti istituzionali, amministratori, direttori della programmazione, per confrontarsi sui temi strategici dell’amministrazione degli enti locali di fronte, soprattutto, alla mole di finanziamenti. Si svolge oggi e domani a Catania l’evento seminario di Fratelli d’Italia “Patrioti in Comune” dedicato ai territori, organizzato dai meloniani su input Pierluigi Biondi, sindaco de L’aquila e incentrato sui risultati ottenuti, nonché sulle sfide future.

Galvagno sul Pnrr: “Con il Governo Meloni programmazione coerente”

Tra i presenti, il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, che si è soffermato sull’impiego dei fondi Pnrr. “La programmazione – ha dichiarato – e il lavoro fatto, da quando c’è il Governo Meloni, sono portati avanti in maniera coerente. In Sicilia siamo in linea con il ragionamento effettuato con il ministro Fitto. Stiamo andando nella direzione giusta”.

Tra i protagonisti della prima delle due giornate di lavori, l’ex sindaco di Catania e senatore della Repubblica, Salvo Pogliese che ha evidenziato il lavoro portato avanti nella città etnea, sprofondata nel dissesto e riuscita a recuperare terreno grazie ad azioni oculate e all’uso sapiente dei fondi a disposizione. “Al Comune di Catania abbiamo assunto personale in maniera trasparente – ha detto. Abbiamo parlato e attuato di politiche di sviluppo industriale vincendo le sfide competitive a livello internazionale”.