A cena con i Duchi di Sussex? Un milione di dollari per un posto a tavola con Harry e Meghan

E' la cifra necessaria per potersi sedere a tavola al fianco di Harry e Meghan al banchetto di gala che si terrà il 6 dicembre a New York

Un milione di dollari. E’ questa la cifra che deve sborsare chi ha il piacere di cenare al fianco di Harry e Meghan. Il prossimo 6 dicembre, a New York, si terrà un banchetto di gala nel corso del quale sarà assegnato il “Ripple of Hope”, prestigioso riconoscimento dato alle personalità che si sono distinte per la loro attività umanitaria, filantropica e in difesa dei diritti.

Per poter partecipare all’evento la cifra necessaria è, appunto, un milione di dollari con il piacere di potersi sedersi a tavola con i Duchi di Sussex. la serata di gala, neta in onore di Kerry Kennedy, senatore e fratello minore dell’ex presidente Usa John, è organizzata dalla fondazione “Robert F. Kennedy Human Rights”. Nelle precedenti edizioni hanno ricevuto il riconoscimento speciale Al Gore e gli ex presidenti degli Stati Uniti, Barak Obama e Bill Clinton con la moglie Hilary. Nel corso della serata è previsto un collegamento da remoto con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky.