A Nesima sorgerà la prima comunità energetica etnea

L’assessore Porto: “Comune al lavoro per moltiplicarle”. Marano: “Solo grazie a misure come queste, possiamo risparmiare in bolletta e pensare alla salute del pianeta

CATANIA – La prima, sperimentale, nascerà a Nesima. Ma non è escluso che ne nascano altre. Stiamo parlando delle cosiddette comunità energetiche, insieme di soggetti privati e pubblici che decidono di mettersi insieme per abbattere i costi energetici producendo in parte energia. A Catania sarà realizzata a Nesima, grazie a un finanziamento regionale di 650 mila euro. È stato infatti pubblicato il decreto assessoriale che individua nel Comune di Catania il soggetto beneficiario dell’intervento di realizzazione di una comunità energetica, in attuazione di una norma regionale a firma della deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Jose Marano, e approvata dall’Ars nel contesto del collegato di luglio alla scorsa legge finanziaria.

“Solo grazie a misure come queste, possiamo risparmiare in bolletta e pensare alla salute del pianeta – afferma la deputata Marano. Ho anche depositato una disegno di legge in Assemblea Regionale Siciliana lo scorso anno che mi impegnerò a far calendarizzare al più presto”. Le comunità energetiche sono soggetti giuridici che possono essere realizzate tra soggetti fisicamente ubicati in differenti edifici che si dotano di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e condividono l’energia autoprodotta, la immagazzinano, la scambiano tra loro o la vendono in rete.

“Saranno coinvolti i palazzi popolari, le strutture del Comune, ma potrebbe anche sorgere un piccolo campo fotovoltaico – spiega l’assessore comunale all’Energia, Alessandro Porto. Quello della comunità energetiche è un progetto importante – prosegue il delegato della Giunta comunale – per il quale lavoriamo da tempo, anche perché riteniamo che questa sia una delle modalità per attuare risparmi, sia per i meno abbienti che per il Comune stesso e quindi per i singoli cittadini. Per questo, riteniamo con il sindaco che lavorare in questa direzione sia una priorità. È vero – aggiunge – che porta la firma di alcuni parlamentari regionali, ma è altrettanto vero che è stato seguito personalmente da me e dal sindaco Trantino e che l’assessorato regionale meriti un plauso per la velocità di pubblicazione del bando”.

La comunità energetica di Nesima è un progetto pilota ancora agli albori: una volta pubblicato il decreto, occorrerà istituire la società che gestisca la comunità e realizzarla. “Ci stiamo muovendo per attivare le procedure per poter poi rendere operativa la comunità energetica – conferma Porto. È previsto anche un passaggio in consiglio comunale per l’approvazione e per la costituzione della società che dovrà gestire la comunità energetica”.

La fase è dunque ancora embrionale. “Entro giugno potremo costituire la società – continua l’assessore. Occorre poi un avviso pubblico per individuare i componenti della comunità energetica. È un procedimento a medio termine, ma credo che, prima di giugno, potremmo entrare nella fase operativa”. Porto non esclude che ne saranno realizzate altre. “Stiamo lavorando – conclude – per moltiplicare le comunità energetiche in città”.