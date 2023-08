A Palazzo degli Elefanti la presentazione del nuovo Catania. Trantino: “Adesso la B”

Presentato a Palazzo degli Elefanti il nuovo Catania 2023-2024: venerdì sera il debutto dei rossazzurri al "Massimino" contro il Crotone

Sobrietà ma anche tanto, tantissimo entusiasmo.

Si è tenuta questa mattina, nel suggestivo scenario di Palazzo degli Elefanti, la presentazione del nuovo Catania FC 2023-2024, pronto ad affrontare venerdì sera in un rinnovato stadio “Massimino” l’esordio nel campionato di Serie C contro il Crotone.

A far gli onori di casa il sindaco etneo Enrico Trantino e l’assessore allo Sport Sergio Parisi, mentre a guidare la truppa rossazzurra eerano presenti il vice-presidente Vincenzo Grella, il direttore generale Luca Carra e il ds Antonello Laneri.

Assente, invece, il presidente Ross Pelligra, già in Sicilia da diverse ore ma impegnato in alcuni eventi di importante rilevanza: il numero uno della società, tuttavia, siederà regolarmente al suo posto per il debutto stagionale.

Trantino: “In bocca al lupo, ragazzi: anche dalle vostre gambe passa la gioia di un’intera città”

Il primo cittadino, Enrico Trantino, ha voluto rivolgere il suo in bocca al lupo a mister Tabbiani e tutti i suoi ragazzi, ricordando loro l’importanza di rappresentare una città prestigiosa come Catania.

“Faccio un in bocca al lupo alla nostra squadra – le parole di Trantino – Sono convinto che anche quest’anno si rivelerà colmo di soddisfazioni per il club. Ai giocatori non voglio mettere pressioni: “Bisogna andare in B” (scherza n.d.r.). E’ importante però che loro sappiano che anche dalle loro gambe passa la gioia e l’orgoglio di una città che negli ultimi tempi non ha attraversato momenti facili. Sono contento per l’esito dei lavori al “Massimino”, ieri sera ho visto l’impianto illuminato e l’effetto è stato veramente notevole : il Catania e tutti i suoi tifosi avranno finalmente a disposizione uno stadio all’avanguardia”.

Grella: “Puntiamo ad un campionato di vertice. Mercato? Prima pensiamo alle uscite”

Il vicepresidente rossazzurro ed amministratore delegato, Vincenzo Grella, ha fatto il punto della situazione in casa etnea a poco piu di 2 giorni dal debutto nel big match contro il Crotone: “Innanzitutto porto i saluti del presidente Rosario Pelligra che non è potuto essere qui ma sarà presente allo stadio venerdì sera. Il nostro obiettivo è quello di disputare un campionato assolutamente di vertice. Negli ultimi giorni ho visto bene la squadra e sin dalla prima partita il mio auspicio è quello di vedere una formazione aggressiva, propositva e in grado di imporre il suo gioco. Mercato? La nostra priorità al momento le uscite – assente in Comune Giuseppe Giovinco, ormai fuori dal progetto e in cerca di sistemazione – poi vedremo se approfittare di alcune occasioni degli ultimi minuti”.

Di Carmine: “Catania mi ha dato grandi stimoli: spero di far bene”

All’esordio contro la squadra calabrese gli occhi saranno puntati sicuramente su di lui.

Il nuovo numero 10, il bomber che dovrà trascinare a suon di gol la squadra verso le zone nobili della classifica.

Stiamo parlando di Samuel Di Carmine, pronto già a scendere in campo e dimostrare tutto il suo valore.

“Sono felice di essere qui – ha dichiarato l’ex Verona – Catania mi ha dato grandissimi stimoli, non ci ho pensato due volte ad accettare e venire in Sicilia. Sono emozionato dal giocare davanti a 20 mila tifosi, non vedo l’ora di esordire al “Massimino” in uno stadio gremito. Obiettivo 15 gol? Questo non posso prometterlo. Ciò che prometto è invece di dare il massimo e dimostrare, anche a 34 anni, chi è davvero Samuel Di Carmine”.