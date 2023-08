Catania FC, via alla campagna abbonamenti: ecco quanto costano e dove acquistarli

Novità per i fan del calcio e della squadra etnea: tutte le informazioni utili per l'acquisto degli abbonamenti per lo stadio.

Novità per i fan del calcio e, in particolare, del Catania FC: è stata presentata la Campagna Abbonamenti 2023-2024 – Figli del Vulcano.

Ecco costi, info e novità per gli amanti della squadra di calcio etnea, che dopo la promozione debutterà – dopo il nuovo inizio in serie D – in C.

Abbonamenti Catania 2023-2024, come ottenerli

La card We Catania è necessaria per la sottoscrizione dell’abbonamento e può essere acquistata esclusivamente online sul sito www.ticketone.it. Sarà possibile ottenere la carta a domicilio o ritirarla nei botteghini dello stadio “Angelo Massimino” di piazza Spedini.

Ottenuta la card, il tifoso avrà anche un pdf con codice numerico utile per procedere all’acquisto dell’abbonamento per il Catania FV.

La Campagna Abbonamenti 2023/24 “Figli del Vulcano” avrà inizio martedì 22 agosto alle ore 9, mentre la data di chiusura si saprà solo a settembre. L’abbonamento comprende le 19 gare interne del Catania FC nel girone C del campionato Serie C 2023/24. Dove si può acquistare l’abbonamento? Ci sono tre opzioni:

Ticketone online;

Ticketone, punti vendita;

Botteghini dello stadio (con moduli disponibili per il download sul sito www.cataniafc.it).

I prezzi per i tifosi

Potranno usufruire di uno sconto per l’abbonamento 2023-2024 gli abbonati alla stagione sportiva 2022-2023. In più, i nati dall’1 gennaio 2012 (under 12) in poi un abbonamento al prezzo unico di 20€. L’ultima novità, invece, è il nuovo abbonamento “Tribuna d’Onore” per il Catania FC, che comprende:

walk about nel pre-gara;

una maglia autografata dai calciatori della prima squadra;

la partecipazione a un evento speciale e riservato, organizzato dal club.

Donne, under 18 (nati dall’1 gennaio 2006) e over 65 avranno diritto all’acquisto di abbonamenti ridotti.

Ecco una tabella dei costi.