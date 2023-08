Catania FC, lunedì 21 agosto la presentazione della campagna abbonamenti

Il Catania si accinge a svelare la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024 in Serie C: appuntamento ad Aci Castello lunedì 21 agosto

La notizia tanto attesa dai tifosi rossazzurri è arrivata.

Il Catania, infatti, ha annunciato che nella giornata di lunedì 21 agosto, presso il President Park Hotel di Aci Castello, presenterà la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024.

Tutto sistemato dunque per quanto concerne i posti a sedere dello stadio “Angelo Massimino”, come sempre teatro delle gare casalinghe della formazione etnea appena tornata in Serie C.

Sale dunque la curiosità e la voglia di scoprire quali saranno i prezzi e le iniziative pensate dalla società di Ross Pelligra verso la propria gente.

Il comunicato del Catania

“Lunedì 21 agosto alle ore 11.30 – si legge – presso l’area congressuale del President Park Hotel ad Aci Castello, Catania Football Club presenterà ufficialmente alla stampa la Campagna Abbonamenti 2023/24. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale Catania FC”.

(Fonte foto: Catania FC)