Le gemelle siamesi Abigail e Brittany Hensel si sono sposate: “Vogliamo un figlio”

Note al mondo dopo aver partecipato al reality show ideato sulla loro vita, le sorelle tornano alla ribalta

Famose nel mondo dal 1996, le 34enne gemelle siamesi Abigail e Brittany Hensel si sono sposate. Come emerso, infatti, le nozze sarebbero state celebrate in gran segreto già nel 2021 e il marito è un uomo di nome Joshua Bowling, infermiere ed ex militare.

Chi sono Abigail e Britany Hensel, le gemelle siamesi in USA

Note al mondo dopo l’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey e, soprattutto, dopo aver partecipato al reality show ideato sulla loro vita, le sorelle Abigail e Britanny Hensel tornano alla ribalta grazie al matrimonio. Gemelle siamesi, le Hensel condividono diversi organi (fegato, vescica, gabbia toracica, sistema riproduttivo), ma hanno un cuore e una testa ciascuna.

Abigail e Britanny Hensel: “Vogliamo diventare madri”

Attualmente impegnate come insegnanti in Minnesota, le gemelle Hensel sono tornate alla ribalta dopo il matrimonio con Joshua Bowling, infermiere ed ex militare. Come dichiarato ai microfoni di Today, le gemelle adesso puntano ad avere un figlio con il marito “in condivisione”: “Sì, vogliamo diventare madri. Un giorno succederà ma non vogliamo ancora parlare di come funzionerà”. Dopo il matrimonio (a sorpresa) con Joshua Bowling dunque, le gemelle Hensel puntano anche a diventare madri.