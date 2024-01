Abitazione adibita a supermarket della droga: arrestato 30enne nel siracusano

Oltre a Lentini ulteriori interventi della polizia anche ad Augusta e a Noto

Nel tardo pomeriggio di ieri, 19 gennaio 2024, agenti del Commissariato di P.S. di Lentini hanno arrestato un uomo di 30 anni. L’accusa è di reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Lo spaccio avveniva nel centro della città dove il pusher aveva adibito un’abitazione, di cui aveva la disponibilità, a supermarket dello spaccio.

Vasto assortimento

I poliziotti, a seguito di indagini della polizia giudiziaria, hanno fatto irruzione all’interno della casa effettuando un’attenta perquisizione. Rinvenuti e sequestrati 56 grammi di marijuana, 1,6 grammi di hashish, 14,8 grammi di cocaina, 4,4 grammi di crack, 24,9 grammi di cocaina solida, 3 bilancini di precisione. Sequestrato anche vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, appunti manoscritti attestanti la compravendita della droga, 3 carte postepay e 3.645 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Clientela giovane

La presenza di un quantitativo ingente di monete potrebbe far pensare che lo spaccio fosse destinato ad una clientela anche molto giovane e che i prezzi al dettaglio di alcuni tipi di droga fossero contenuti ed acquistabili dai ragazzi. Domiciliari per il 30enne al termine delle incombenze di legge, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Coltello di 18 cm

Sempre nel siracusano, precisamente a Noto, un uomo di 39 anni è stato arrestato per il reato di porto illegale di un coltello. La polizia ha proceduto al controllo di un’autovettura sospetta con a bordo due uomini ed un minore. A ingannare i due malviventi l’eccessivo nervosismo che ha finito per insospettire la polizia. La susseguente perquisizione all’interno dell’abitacolo ha permesso di rinvenire un coltello di 18 centimetri.

Evasione domiciliare Augusta

Ad Augusta invece, denuncia per un uomo di 36 anni causa reato di evasione dagli arresti domiciliari cui è sottoposto. In particolare, gli agenti in servizio di controllo del territorio hanno notato l’uomo all’interno di un bar e dopo un rapido controllo lo hanno identificato e denunciato.