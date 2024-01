Noto, turismo al centro dell’azione comunale

Il sindaco Corrado Figura ha presentato la relazione sullo stato di attuazione del suo programma governativo: tra gli interventi, la valorizzazione dei beni culturali e il miglioramento della viabilità

NOTO – Il sindaco di Noto, Corrado Figura, ha presentato la relazione sullo stato di attuazione del programma governativo. Per rilanciare la comunità, l’amministrazione comunale ha avviato un’attività di programmazione che tiene conto delle realtà produttive e delle potenzialità di sviluppo principalmente legate al turismo, all’agricoltura, all’artigianato di qualità ed al terziario.

Si è puntato a potenziare la vocazione al turismo di qualità, culturale e ambientale, favorendo anche tutte le iniziative collaterali nel campo enogastronomico, e sportivo, offrendo maggiori e migliori attrattive, organizzando in maniera compiuta i percorsi, migliorando i collegamenti, la viabilità, accrescendo quantità e qualità dei servizi offerti agli ospiti. Una delle azioni più importanti portate avanti in questi mesi ha riguardato la riqualificazione delle periferie della città e la riconquista degli spazi pubblici. Realizzati una serie di parchi gioco in piazza Bolivar, in piazza Sgroi, in piazza Sofia, e “Il Parco di Matilde”, all’interno della Villa Comunale. Si è provveduto alla cura del verde pubblico in tutta la città.

Ci si è occupati della viabilità e dei parcheggi per decongestionare la circolazione veicolare. Migliorata in maniera stabile la viabilità cittadina in entrata e uscita specialmente nelle vie S. Corrado Confalonieri, Via Napoli, Via Salvemini, Via Roma. Si è provveduto all’illuminazione di Piazza XVI Maggio con il restauro dei pali storici e all’illuminazione artistica della Porta Ferdinandea. Sono state potenziate le linee elettriche in tutto il territorio comunale. Attivati i varchi che regolamentano l’accesso nel centro storico attraverso il controllo elettronico.

Grazie a questi sistemi verrà monitorata l’intera area pedonale urbana, punendo chi trasgredisce le regole. Sono stati effettuati interventi di rifacimento e sistemazione di alcune arterie cittadine. Per quanto riguarda il servizio idrico e la gestione del ciclo delle acque è stato avviato il rifacimento per zone della condotta idrica cittadina e l’ammodernamento dei depuratori di Passo Abate, di Calabernardo, l’impianto di sollevamento fognario di S. Corrado F.M., il depuratore di Testa Dell’Acqua. Nutrito il palinsesto di eventi culturali che ha caratterizzato l’anno trascorso a partire dall’Infiorata e da tanti concerti e manifestazioni estive e natalizie.

Per quanto riguarda la tutela e la salvaguardia dei beni culturali l’amministrazione comunale si è attivata da una parte per recuperare diversi beni in stato di abbandono (i piani superiori di Palazzo Trigona, ex scuola elementare Littara, ex chiesa di Sant’Agata, il Convento dell’immacolata, ex Convento dei Padri Crociferi, ex mattatoio comunale, ex convento Fatebenefratelli di via Nicotera, ex magazzino comunale di via Fazzello, ecc.), e dall’altra parte per sbloccare quei cantieri (chiesa Eremo di S. Corrado F.M., Chiesa del S.S. Crocifisso, Chiesa di San Domenico, Scuola Melodia, Istituto Matteo Raeli) riavviando un processo virtuoso di effettiva valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della città. Inaugurato il primo percorso in Sicilia pedonale e ciclabile, valorizzando, in chiave naturalistica, paesaggistica e agraria, l’ex Stradella Consortile “Saline Panze – sponda nord dei Pantani Longarini”.

Avviato il progetto esecutivo di riqualificazione urbana del Viale Lido di Noto, delle piazzette e del Belvedere. Avviata la realizzazione di un approdo per la nautica da diporto a Calabernardo attraverso un finanziamento di oltre 7 milioni di euro.