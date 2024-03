Aci Catena, tentato furto con escavatore al supermercato: colpo sventato dai carabinieri

Un colpo organizzato al dettaglio e che prevedeva il classico piano del furto con "spaccata". Immediato l'intervento dei militari

Intorno alle 3:30 dell’8 marzo, un gruppo di ladri ha provato a prendere il possesso di una cassaforte del supermercato “Eurospin” situato in via Nizzetti, ad Aci Catena (Catania). Un colpo organizzato al dettaglio e che prevedeva il classico piano del furto con “spaccata”, quindi l’utilizzo di un escavatore. Tuttavia, la rapina non è andata in porto a causa dell’immediato intervento sul posto da parte di una pattuglia di Carabinieri.

Rapina con escavatore ad Aci Catena: la ricostruzione

Aci Catena, tentato furto: in corso le indagini

Come emerso, attualmente sono in corso le indagini sul caso e non è stato ancora individuato nessuno dei responsabili di questo tentato furto ad Aci Catena. Nel mirino degli inquirenti le telecamere di videosorveglianza. Inoltre, si cercano anche eventuali testimoni per fare maggiore chiarezza sull’ennesimo tentativo di furto “con spaccata” verificatosi nelle scorse ore nel luogo.