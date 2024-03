Deichmann assume in Sicilia: arriva il nuovo punto vendita a Catania

Il colosso Deichmann aprirà un nuovo punto vendita anche a Catania creando circa 25 posti di lavoro: tutti i dettagli

Deichmann, il più grande rivenditore di scarpe in Europa, ha annunciato l’apertura di tre nuovi negozi in Sicilia nelle città di Palermo, Catania e Bagheria. Nel mese di marzo verrà inaugurata giovedì 7 la nuova filiale di Palermo (Via Ugo La Malfa 168/170), a cui seguiranno giovedì 14 l’opening di Catania (Via Giacomo Leopardi 70) e giovedì 21 l’inaugurazione di Bagheria (Via Dante Alighieri 28). I tre nuovi negozi consolidano la presenza del brand in Sicilia, aggiungendosi ai 14 punti vendita già aperti nella regione e creando 25 posti di lavoro.

Deichmann colosso in Italia

Presente in Italia dal 2008, DEICHMANN conta attualmente un online shop pluripremiato e 117 store monomarca, dove è possibile acquistare una vasta collezione di scarpe di qualità a prezzi convenienti per tutta la famiglia. Disponibile inoltre la selezione di accessori, come borse, sciarpe, cappelli, t-shirt e felpe, così come l’assortimento di prodotti per la cura delle scarpe e il sollievo del piede.

