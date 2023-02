Acireale, in scadenza domande per il Servizio Civile Universale: ecco il termine ultimo

Il Comune di Acireale ha comunicato che si potranno inoltrare domande per il Servizio Civile Universale entro venerdì 10 febbraio

Il Comune di Acireale rende noto che il termine ultimo per presentare l’istanza relativa al Servizio civile universale è fissato per le ore 14 del prossimo venerdì 10 febbraio. Nell’annunciare l’imminente scadenza, l’assessore agli Affari istituzionali, Mario Di Prima, fa presente che si tratta di “un’opportunità per 58 giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono lavorare per la città”.

Ecco come inoltrare la domanda e a chi rivolgersi

La domanda va presentata attraverso la piattaforma DOL, avvalendosi dello Spid, strumento rilasciato gratuitamente, per chi ne è sprovvisto, dai Servizi Demografici comunali. “Il progetto ha una durata di 12 mesi – ha aggiunto l’assessore Di Prima – ed è retribuito dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – Presidenza del Consiglio dei ministri. Per ulteriori informazioni si può chiamare il Comune di Acireale al numero 095 895111 oppure visitate il sito web istituzionale, cliccando la sezione “Servizio Civile Universale” presente nella home page.