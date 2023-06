Primo anno di attività in Sicilia tra ecosostenibilità e benessere

Dal 2022 anche l’Isola può contare su un Resort del prestigioso gruppo Adler. Una struttura all’interno di un contesto ambientale unico e protetto

L’Adler Spa Resort Sicilia è un’oasi di relax situata nella zona B della Riserva Naturale di Torre Salsa, lungo il tratto costiero tra Siculiana e Eraclea Minoa, che rappresenta la parte più selvaggia della costa di Agrigento. Questa straordinaria località offre un paesaggio agricolo affascinante, con una lunga e solitaria spiaggia che si estende per sei chilometri e mezzo, caratterizzata da sabbia finissima intervallata da scogliere affioranti dall’acqua.

La struttura dispone di 90 camere, suddivise in 74 junior suite e 16 family suite (di 75 metri quadrati). Le camere sono state costruite e arredate con materiali naturali, come legno e terracruda, e tutte vantano un terrazzo privato che si affaccia sui meravigliosi giardini fioriti, vigneti, uliveti e orti di erbe aromatiche dell’area circostante l’hotel Adler. Andreas e Klaus Sanoner, esponenti della sesta generazione della famiglia proprietaria del gruppo alberghiero nato 200 anni fa a Ortisei, nelle Dolomiti altoatesine, che hanno seguito il progetto siciliano insieme ai rappresentanti della settima generazione (Franziska, Moritz, Lukas e Maximilian Sanoner), spiegano che la loro filosofia è quella di integrare i resort e i lodge nell’ambiente naturale e culturale del territorio.

Lo stesso accade in Sicilia da quasi un anno, all’interno di una struttura che per i propri ospiti riserva un servizio strettamente legato al territorio anche in cucina. La proposta di Adler Spa Resort Sicilia è infatti orientata al km zero, al consumo dei prodotti locali compresi nella Dieta mediterranea. Qualità, sostenibilità e benessere si fondono anche nel nuovo servizio introdotto all’Adler Spa Resort di Siculiana: Adler Med. Il programma propone una serie di programmi mirati, tra cui check-up specifici, consulenze personalizzate e programmi completi che integrano corretta alimentazione, esercizio fisico e relax. Questo approccio olistico permette ai visitatori di prendersi cura di sé in modo completo, promuovendo un benessere globale godendo della propria vacanza. È solo una delle ultime novità del “mondo Adler”, che in Sicilia prende forma nella direzione di Sami Aglietti.

Qual è il bilancio che Adler Spa Resort Sicilia può tracciare a quasi un anno dalla sua apertura?

“Molte son state le soddisfazioni in questo primo anno di apertura di Adler Spa Resort Sicilia. Un resort diffuso in un contesto ambientale unico e protetto è stato un progetto sfidante e ricco di soddisfazioni. La risposta dei nostri ospiti è stata oltre le nostre aspettative ed estremamente positiva. La fiducia riposta nei nostri confronti è stata notevole, siamo riusciti a garantire un’occupazione molto alta per la prima stagione e superiore al 90% nei mesi di riapertura nella seconda stagione. Risultati incredibili per una nuova struttura che ha iniziato la sua vita in periodo di altissima stagione estiva. Senz’altro la soddisfazione maggiore è stata riuscire a creare un gruppo unito di giovani collaboratori, composto da oltre l’85% di ragazzi e ragazze siciliani, molti dei quali delle vicine città della provincia di Agrigento. La loro dedizione, l’impegno, la serietà, la voglia di crescere ed imparare, la loro naturale solarità e lo spirito di accoglienza, sono i tratti distintivi di eccellenza che caratterizzano la struttura Adler in Sicilia già dai suoi “primi passi”.

Quale clientela ha scelto Adler Spa Resort Sicilia in questi quattordici mesi?

“Ospiti abituali Adler innanzi tutto. Il brand della famiglia Sanoner è per gli ospiti affezionati una garanzia di qualità, indipendentemente dalla location. Questa nuova stagione in Sicilia è caratterizzata anche dall’aumento di nuovi ospiti in cerca di una rilassante esperienza naturale e sostenibile. Tradotto in questo specifico contesto, con la filosofia Adler siamo riusciti a soddisfare le esigenze di molteplici tipologie di ospiti che ci hanno conosciuto per la prima volta in Sicilia. Soddisfazione ancora più grande è stato accogliere chi ci aveva già scelto durante la prima stagione, a riprova di quanto questo luogo e tutto lo staff siano in grado di rimanere impressi positivamente nei cuori dei nostri ospiti. Per Adler il concetto di lusso è atipico, si tratta di un’ospitalità genuina che si riferisce ad un’esperienza di accoglienza autentica e sincera basata su relazioni concrete e dirette tra l’ospite e i nostri collaboratori. Questo approccio è unico nel mondo dell’hotellerie di alto livello e rende unico anche il tipo di ospite che sceglie di venire a trovarci e che inevitabilmente si affeziona. La natura incontaminata e selvaggia di Torre Salsa assieme alle offerte benessere, outdoor e all’ eccellenze enogastronomiche locali proposte dai nostri chef e maître, hanno fatto apprezzare ulteriormente il contesto unico in cui è collocato il Resort. L’architettura sostenibile assieme all’utilizzo di materie naturali per la costruzione e la quasi totale mimetizzazione degli spazi comuni nel contesto naturalistico che circonda il Resort, hanno ulteriormente valorizzato l’unicità del luogo e fatto innamorare i nostri ospiti”.

Adler Spa Resort Sicilia è un eco resort, dichiara così grande attenzione all’ambiente circostante. In che modo, poi, i criteri di sostenibilità sono rispettati all’interno della struttura?

“Gestire una struttura in un contesto così delicato impone in primis un impegno morale nella salvaguardia e nella tutela dell’ambiente che ci accoglie. Adler Spa Resort Sicilia è stato costruito con il minimo impatto possibile. Ad esempio, le camere sono strutture ipogee, nascoste nel terreno e si integrano con la linearità del paesaggio e rendendole allo stesso tempo energeticamente più efficienti. Da non dimenticare la progettazione del nostro resort, di tipo diffuso, concepito secondo i dettami dell’architettura sostenibile. Siamo di fronte ad un esempio di sostenibilità a 360°. Tutto in Adler Spa Resort Sicilia è studiato per arrecare il minor impatto ambientale possibile e sviluppare il concetto di turismo sostenibile, inoltre ci impegniamo ad abbassare l’impatto ambientale. Uno dei progetti più ambiziosi è l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile con l’obiettivo di generare l’intero fabbisogno di energia per la struttura da fonte solare”.

Adler Spa Resort Sicilia integra sistemi di IoT (Internet of Things)?

“Grazie alle nuove tecnologie, si può supportare ed agevolare un approccio sostenibile nella gestione dell’operatività. L’intero sistema di domotica adottato in struttura consente di gestire da remoto alcuni apparati delle camere, dall’apertura delle porte alle temperature, fino a gestire eventuali guasti. L’illuminazione dei giardini e dei corridoi interni è interamente gestita in modo digitale e da remoto, segue il naturale andamento della luminosità esterna e consente di ridurre l’impatto luminoso anche a tutela della fauna locale. Il nostro sistema di climatizzazione comfort tutela l’ospite da eventuali shock termici tra caldo/freddo e può essere interamente gestito da remoto dal nostro staff anche nel monitoraggio di un corretto funzionamento”.

Il viaggiatore moderno è attento alla salute, da quali studi nasce la proposta del servizio Med?

“Il nostro concetto di salute si declina con la presenza di infrastrutture mediche innovative e percorsi di medicina integrata. Il nostro staff medico altamente specializzato segue un approccio olistico, incentrato su consulenza e assistenza personalizzata e su quelli che noi consideriamo i tre pilastri della salute: alimentazione, esercizio fisico e rilassamento. La salute è prima di tutto una scelta che parte dalla nostra consapevolezza di adottare abitudini salutari nella nostra quotidianità. Occuparsi del proprio stato di salute con l’intento di migliorarlo nella totale tranquillità della vacanza è un atto d’amore verso sé stessi. In Sicilia come del resto in tutta Italia, abbiamo la fortuna di poter godere dei benefici effetti della Dieta mediterranea, composta prevalentemente di frutta e verdura di stagione e pesce fresco. Adler Spa Resort Sicilia diventa in modo naturale il luogo ideale dove iniziare a volersi bene e a coccolarsi assistiti dai nostri specialisti”.

Quali benefici potrà portare a livello di business servizio Med?

“Senza dubbio un allungamento del canonico periodo di apertura e l’ampliamento del bacino di utenza del prodotto Adler in Sicilia. Già lo scorso anno abbiamo prolungato il nostro periodo di apertura da novembre, prima previsione, ai primi di dicembre. Quest’anno con l’apertura a marzo e la chiusura a gennaio possiamo garantire un’offerta molto dettagliata e specializzata nel benessere a cinque stelle in una finestra temporale più ampia, che sfiorerà gli undici mesi dall’anno prossimo. Anche l’ospite siciliano potrà contare sul suo ‘rifugio Adler’ raggiungibile con facilità e sempre disponibile. La caratterizzazione dell’offerta Med in Sicilia inoltre consente agli ospiti che già utilizzano i nostri servizi medicali in Val Gardena e in Toscana, di usufruire di un programma di salute personalizzato da Nord a Sud interamente basato su quanto di più salutare la natura ha da offrire”.