Adler Spa Resort Sicilia, una riapertura in grande stile con tantissime novità

In un esclusivo territorio affacciato sul mare nel comune di Siculiana (Agrigento), in prossimità della Riserva Naturale Orientata Torre Salsa, il nuovo eco-resort Adler Spa Resort Sicilia ha riaccolto gli ospiti a partire da ieri, dopo una prima stagione 2022 conclusa con presenze da record.

“Senz’altro la soddisfazione maggiore è stata nel riuscire a creare un gruppo unito di giovani collaboratori, composto da oltre l’85% di ragazzi e ragazze del territorio”, ha commentato il Direttore Sami Aglietti. “Con la loro dedizione, l’impegno, la serietà, la voglia di crescere ed imparare, ma soprattutto la loro naturale solarità e spirito di accoglienza, sono stati tratti distintivi di eccellenza, fra gli artefici del successo della prima stagione di apertura di Adler Spa Resort Sicilia”.

Non sono cessati i lavori nemmeno durante l’inverno curando i preparativi per la riapertura al fine di presentare un’offerta rinnovata e ancor più originale per il 2023. “Vogliamo far partecipare i nostri ospiti ad attività fortemente esperienziali” – continua il Direttore -. “In primis rafforzando ulteriormente il rapporto diretto e totale con il contesto unico che abbraccia il Resort. La vicinanza alla Riserva Naturale di Torre Salsa ci obbliga moralmente a salvaguardarla ed allo stesso tempo a farne conoscere le meraviglie naturalistiche”.

Gli ospiti verranno così introdotti ad esperienze cognitive tramite percorsi informativi, lungo il sentiero che conduce alla spiaggia, con immagini e brevi descrizioni delle peculiarità di flora e fauna, al fine di renderli attivi “alleati” nella salvaguardia di questo delicato ecosistema. Non mancheranno le escursioni a sfondo naturalistico nella Riserva, già effettuate lo scorso anno con grande successo, per conoscere gli ecosistemi che la compongono, le sue spiagge incontaminate e l’eccezionale biodiversità marina.

Il calendario delle escursioni, accompagnate da guide locali, sarà decisamente più ricco e variegato alla scoperta del patrimonio eno-gastronomico siciliano. La Valle dei Templi avrà modo di essere conosciuta attraverso nuovi e originali percorsi. Casa Barbadoro, un antico casale sotto il tempio di Giunone, all’interno del Parco Archeologico, sarà teatro di lezioni di cucina locale accompagnati dalla degustazione di prodotti biologici delle concessioni Diodoros.

La location di Menfi della cantina Planeta ospiterà gli ospiti in un pranzo degustazione tra i vigneti della tenuta, mentre la cantina Florio di Marsala accompagnerà nella sua suggestiva cornice gli ospiti che vorranno conoscere le magiche sfaccettature di questo vino che racconta la storia della Sicilia dalle origini.

Ultima non meno importante la tappa a Siculiana, la cittadina che ospita Adler Spa Resort Sicilia: si racconterà in un percorso tra il culturale e il gastronomico alla scoperta delle più radicate tradizioni rurali e culinarie con un percorso guidato tra i vicoli del centro storico, la visita al Museo ME.TE. e un pranzo tipico siciliano.

Con lo sbocciare della natura, molte saranno anche le proposte che toccheranno i 5 sensi. Presso la struttura, oltre all’agrumeto e ad una profumata “via delle spezie” con 16 tipologie di aromi differenti, un nuovo giardino biologico, composto da oltre 25 tipologie di ortaggi, offrirà ingredienti preziosi che diverranno protagonisti in cucina, per creare piatti autentici, connubio di tradizione, rivisitazioni leggere e accenti gourmet.

Anche quest’anno gli ospiti potranno regalarsi il massimo relax e rigenerarsi profondamente presso il Centro Wellness & Spa – esteso su ca. 3200 m2 con piscine, saune e aree relax; e provare l’imperdibile talassoterapia, i benefici della sabbia vulcanica o del pistacchio di Bronte ed i trattamenti esclusivi Adler che utilizzano le proprietà e i principi attivi di sostanze naturali del territorio quali il sale marino, l’estratto d’arancia, oli essenziali e fiori.

Per concludere questo itinerario di assoluta sensorialità, l’Adler Spa Resort Sicilia propone numerosi pacchetti, con i quali godere ed esperire ciascuna di queste attività e le attrazioni del resort. Ad esempio, con l’offerta “Sapori di Sicilia” gli ospiti entreranno a contatto con l’essenza pura dei prodotti e la storia di chi li produce; con il pacchetto “Remise en forme” sperimenteranno un mix di attività studiato per riacquistare un’ottima forma fisica; potranno provare l’ampia proposta benessere con “Super Special Spa”, scegliendo fra talassoterapia, applicazioni vulcaniche, trattamenti esclusivi Adler a base di proprietà e principi attivi di sostanze naturali provenienti dal territorio siciliano; con “Detox & Thalasso”, per depurare l’organismo e ricaricare le energie, rinforzando al contempo le difese immunitarie; con “Time for me”, un pacchetto ideato chi viaggia da solo e vuole regalarsi un soggiorno speciale; con “Weekend di coppia”, per chi desidera vivere un soggiorno romantico e rilassante.