Adrano, 34enne ai domiciliari dovrà scontare 4 anni a Piazza Lanza

Gli agenti del Commissariato di polizia di Adrano, lo scorso 3 febbraio, hanno arrestato per esecuzione pena un uomo di anni 34, condannato a scontare quattro anni di reclusione ed al pagamento di una multa di euro 900. E’ stato accompagnato presso gli uffici della questura per eseguire il provvedimento di unificazione di pene concorrenti, sospendendo così la misura alternativa alla quale era sottoposto. Si trovava infatti ai domiciliari, ma poiché la pena residua da scontare ha superato i limiti di legge previsti per tale misura alternativa, l’uomo dovrà scontare quattro anni in regime di reclusione a Piazza Lanza. Nell’ultimo decennio ha commesso svariati reati contro il patrimonio e la persona.