Aeroitalia assume Assistenti di volo in Sicilia: ecco requisiti e come candidarsi

Nuova posizione aperta per lo scalo di Comiso: ecco i dettagli.

Aeroitalia assume Assistenti di Volo Certificati per la base di Comiso: la compagnia aerea è alla ricerca di personale per lo scalo del Ragusano.

Ecco i requisiti e come fare domanda.

Aeroitalia assume assistenti di volo a Comiso, l’offerta di lavoro

Aeroitalia ricerca Assistenti di Volo Certificati per la base di Comiso e offre un contratto a tempo determinato con periodo di prova. Non è indicato quanti posti siano disponibili, ma quel che è certo è che la compagnia ha puntato molto sugli scali siciliani e sicuramente non si escludono nuove aperture di rotte da/per Comiso o un aumento dei voli disponibili (già previsti per l’estate 2024).

Requisiti

I candidati ideali per l’offerta di lavoro di Aeroitalia devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di istruzione secondaria di II grado;

Passaporto UE, senza alcun tipo di limitazione;

Attestato professionale, iscrizione al Registro personale di volo;

Visita medica IML in corso di validità;

Altezza min.165 cm (donne), Altezza min.170 cm (uomini);

Buona conoscenza della lingua Italiana e Inglese (livello B1);

Disponibilità a lavorare su turni notturni e festivi.

Skills Preferenziali:

Team work;

Buone Capacità Natatorie;

Buone capacità comunicative.

Come candidarsi

Per maggiori informazioni o per candidarsi all’offerta di lavoro per assistenti di volo per Aeroitalia, bisogna inviare una mail all’indirizzo selezioni@aeroitalia.com. Il candidato deve allegare CV, foto intera e foto a mezzo busto non alterate.

Immagine di repertorio