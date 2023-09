Aeroitalia, arriva la nuova rotta Catania-Roma. Schifani: “Così superiamo duopolio Ita-Ryanair” – VIDEO

Presentata la nuova rotta Catania-Roma di Aeroitalia, Schifani: "La compagnia ha dimostrato di saperci fare".

A breve le città di Catania e Roma saranno ulteriormente collegate grazie all’intervento della compagnia Aeroitalia. La nuova rotta è stata ufficialmente presentata oggi in conferenza stampa al Palace Hotel Una Esperienza di via Etnea, nel capoluogo etneo.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, la presidente SAC, Giovanna Candura e l’amministratore delegato SAC, Nico Torrisi. Per la compagnia aerea sono stati presenti Ugo Calvosa, Executive Vice President Operations e Andrea Nastasi, Marketing Coordinator.

Schifani: “Aeroitalia ha meritato fiducia dei siciliani”

“Avevamo, mesi or sono, iniziato un percorso a favore dei siciliani per fare in modo che lo scandaloso duopolio di Ryanair e Ita potesse essere combattuto anche sotto il profilo della concorrenza”, ha commentato il presidente Schifani, parlando dell’accordo tra Regione e Aeroitalia per l’a creazione di un’approdo del vettore nell’isola.

“Sono felice di avere convinto la compagnia Aeroitalia, poco nota in Sicilia ma non nell’aeronautica civile che ha dimostrato di meritare la fiducia mia e dei siciliani quando c’è stata la mia richiesta di volare, inizialmente su Palermo.

“C’è stato un incontro, ci siamo conosciuti e confrontati con massima trasparenza e massima volontà di collaborare. Aeroitalia ha dimostrato di saperci fare”, ha aggiunto Schifani.

Torrisi: “Da Aeroitalia qualità e serietà”

L’amministratore di Sac, Nico Torrisi, ha parlato dell’importanza strategica del nuovo collegamento di Aeroitalia tra Catania e Roma. La rotta tra la città dell’elefante e la Capitale è infatti la più trafficata d’Italia e risulta fondamentale, quindi, affidarla a una compagnia che ha dimostra “qualità” e “serietà”.