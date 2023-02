Aeroporti, a Fiumicino ok a bottigliette d’acqua e portatili in valigia: tutte le novità

Attraverso macchinari innovativi, all'aeroporto di Fiumicino sarà possibile d'ora in poi portare bottigliette d'acqua e portatili in valigia

Rivoluzione sui controlli di sicurezza all’aeroporto di Fiumicino.

Delle nuove e innovative macchine per il controllo del bagaglio a mano, infatti, sono state installate al Terminal 1 da qualche giorno, con importanti novità ovviamente per i passeggeri.

Entro il 2024, inoltre, i nuovi macchinari saranno disponibili anche al Terminal 3.

Tutte le novità per i passeggeri al Terminal 1 dell’Aeroporto di Fiumicino

Queste tutte le novità per i passeggeri che transiteranno al Terminal 1 dell’Aeroporto di Fiumicino:

Non sarà più necessario separare i liquidi dal bagaglio a mano (metterli nella bustina trasparente e toglierli dalla valigia o dallo zaino)

(metterli nella bustina trasparente e toglierli dalla valigia o dallo zaino) Non sarà più necessario estrarre dalla valigia i dispositivi elettronici (tablet o pc portatili).

(tablet o pc portatili). Non è più prevista una limitazione nella quantità di liquidi trasportati. Attualmente era possibile portare a bordo con il bagaglio a mano una bustina con liquidi per non più di un litro separati in confezioni da non più di 100 ml ciascuna. Ricordiamo, però, che nell’aeroporto di destinazione potrebbe non essere disponibile questa tecnologia.

Portare liquidi in contenitori che superano i 100 ml, dunque, sarà d’ora in poi possibile.

Ciò significa che tutti i passeggeri potranno portare a bordo anche bottiglie e bottigliette d’acqua, non dovendo più obbligatoriamente svuotarle prima dei controlli al metal detector e acquistare, in seguito, l’acqua nei bar e nei distributori nei pressi del gate.

Ecco le apparecchiature che hanno reso possibili le nuove regole

Sono le rivoluzionarie apparecchiature di controllo bagaglio Explosive Detection System standard C3 della Smiths Detection ad aver reso possibili le nuove regole al Terminal 1 di Fiumicino. Le nuove macchine utilizzano scanner a raggi X per ottenere una tomografia computerizzata del bagaglio e sono in grado di rilevare automaticamente sostanze pericolose e sostanze esplosive. Questo renderà ancora più facile e veloce la capacità di analisi ai metal detector da parte del personale addetto al controllo sicurezza.

A Fiumicino anche nuove modalità di prenotazione

Le novità per quanto riguarda l’aeroporto di Fiumicino, tuttavia, non finiscono qui.

Attraverso il QPass, un servizio totalmente gratuito, sarà possibile per i passeggeri prenotare un appuntamento ai varchi di sicurezza sfruttando un percorso dedicato. La prenotazione si effettua da casa o anche in aeroporto a partire da sette giorni prima del volo attraverso questo sito: www.adr.it/qpass. Occorreàr inserire il volo, il numero di persone in partenza e l’indirizzo mail. A quel punto i passeggeri potranno scegliere tra gli orari disponibili. Si riceverà una mail di conferma e un Qr code. Il servizio è in funzione al Terminal 1 e al Terminal 3.