Aeroporti, Sac Catania: “Al via operazioni bonifica terminal A”

Iniziato il montaggio della tensostruttura che consentirà una migliore gestione dei passeggeri in partenza

La società di gestione dell’Aeroporto di Catania comunica che “sono state avviate le operazioni di pulizia e bonifica del Terminal A da parte della ditta specializzata che lavorerà senza soluzione di continuità per fasi”. Nel corso della mattinata di ieri è stato anche effettuato un sopralluogo da Sac, Enac, Protezione Civile, Vigili del fuoco e Comune di Catania all’interno del Terminal B (ex Morandi), “per verificare la possibilità di utilizzarne una parte – quella già sede dell’hub vaccinale durante l’emergenza Covid – per un impiego temporaneo da destinare a terminal passeggeri”.

Iniziato il montaggio della tensostruttura

Relativamente all’ampliamento del Terminal C, stasera è iniziato il montaggio “della tensostruttura che consentirà una migliore gestione dei passeggeri in partenza e un progressivo aumento del numero dei voli”.

Il sostegno di Sigonella

Infine, sul fronte Sigonella, per cui si è impegnato in prima persona il Ministro della Difesa, Crosetto e il presidente della Regione, Renato Schifani, l’Aeronautica Militare “sta fornendo il massimo supporto. Numerosi tavoli tecnici sono stati svolti negli ultimi giorni e si stanno considerando molteplici possibilità”.