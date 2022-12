L’Aeroporto di Catania festeggia 10 milioni di passeggeri e guarda al 2023: “Verso traguardi più elevati” – VIDEO

L'aeroporto di Catania celebra i 10 milioni di passeggeri, risultato che riporta l'aerostazione etnea sui livelli pre-pandemia. Stamattina la celebrazione dell'evento.

È veneta ma ha origini siciliane la 10milionesima passeggera dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania. Isabella, accompagnata dal marito piemontese, risiede ormai da anni in Sicilia a Rosolini, in provincia di Siracusa, e oggi è stata festeggiata in pompa magna nell’area partenze dello scalo etneo, prima di imbarcarsi sul proprio volo. Per lei anche un omaggio pittorico

All’evento di metà mattinata hanno preso parte, tra i tanti, il presidente SAC, Giovanna Candura, l’amministratore delegato SAC, Nico Torrisi, il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, il Commissario Straordinario di Catania, Federico Portoghese, il presidente ENAC, Pierluigi Di Palma e l’Amministratore delegato di ITA Airways, Fabio Lezzerini.

Aeroporto di Catania, 2022 di ripresa dopo la pandemia

Per l’aeroporto di Catania festeggiare i 10 milioni di passeggeri rappresenta un segnale tangibile di ripresa dopo i lunghi mesi di magra segnati dalla pandemia da Covid-19.

Il traffico aereo da e per la città dell’elefante torna finalmente a toccare volumi simili a quelli del 2019, prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria. Una grande iniezione di fiducia per il futuro dello scalo siciliano che mira a diventare “Hub del Mediterraneo”, grazie anche all’asse costituito nell’aprile 2022 con il vicino aeroporto di Comiso in virtù della recente acquisizione da parte di SAC.

Aeroporto di Catania, Candura: “Sicilia punti su turismo”

“Il traguardo raggiunto nel 2022 ci dà una carica sempre maggiore, sempre più forte per raggiungere traguardi sempre più elevati”, dichiara al Quotidiano di Sicilia la presidente SAC Candura.

“La crescita del sistema aeroportuale è un contributo notevole allo sviluppo economico e turistico della Sicilia. L’Isola ha bisogno di puntare sul turismo, ha le carte in regola per farlo e i sistemi aeroportuali efficienti rappresentano un elemento imprescindibile in questa crescita della nostra Regione”, ha concluso la dirigente.

Schifani: “Momento felice. Privatizzazione è ipotesi di sviluppo”

Per il presidente della Regione, Renato Schifani, il raggiungimento dei dieci milioni di passeggeri per l’aeroporto di Catania “è un momento felice” che certifica il grande lavoro svolto dal management dello scalo in questi anni che “guarda oltre la siepe”, anche in tema di privatizzazione degli aeroporti.

“Il mio impegno – ha aggiunto il governatore siciliano – sarà quello di convincere anche quelle forze sindacali e politiche che in perfetta buona fede vedono l’ipotesi della privatizzazione come da condannare e isolare”.

Per l’ex presidente del Senato tale prospettiva può rappresentare “un’ipotesi di crescita e di sviluppo così com’è stato in tutte le parti d’Italia. Non esiste una privatizzazione che dato luogo a cancellazioni, a dismissioni lavorative, a licenziamenti e a riduzioni di traffico aereo”.