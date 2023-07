Aeroporto Catania, continuano i disservizi: “Volo in ritardo di quasi 24 ore” – VIDEO

Proseguono i disservizi all'interno dell'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania: la video-denuncia di una nostra lettrice

Continuano, purtroppo, i disservizi all’interno dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania.

Dopo il devastante incendio avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 luglio scorso che ha coinvolto l’intero Terminal A (per cui proseguono i lavori di bonifica), i passeggeri continuano a fare i conti con gravi problematiche allo scalo di Fontanarossa.

A proposito di ciò, la nostra redazione ha ricevuto una video-denuncia da parte di una lettrice, bloccata attualmente all’aeroporto da ieri sera con il proprio volo verso la Grecia rinviato da ormai quasi 24 ore.

La denuncia “Nessuna comunicazione, aspetto volo da quasi un giorno”

“Il mio volo per Creta ripartirà forse dopo quasi 24 ore di ritardo – ci racconta – Una volta arrivati qui ieri sera abbiamo saputo che c’era un ritardo per le 23.10, poi successivamente per le 00.45 e infine volo rimandato oggi prima alle 17.30, poi alle 20 e infine alle 21.35. In tutto questo, da ieri ad oggi, non ho ricevuto alcuna comunicazione, nulla. Ci troviamo qui all’esterno, la gente è sotto il sole senza che ci sia un punto per bere: tutti sono in piedi o sdraiati per terra, non ci sono sedie o posti per sedersi. Il tutto senza alcuna comunicazione”.

“All’aeroporto di Catania nessun display informativo: come fanno i turisti a capire?”

La lettrice fa notare, inoltre, la lacunosità delle comunicazioni: un problema che colpisce soprattutto i turisti che, in mancanza di avvisi in lingua inglese, stanno andando incontro ad enormi difficoltà.

“Non esistono praticamente display informativi – prosegue – Per i turisti è impossibile avere qualunque tipo di comunicazione. I voli vengono chiamati come se ci trovassimo in pescheria: ci sono alcune persone che urlano informazioni come fossero al mercato del pesce. Tutto ciò è vergognoso. Mi chiedo come l’emergenza sia gestita in modo così incredibile dalle compagnie di volo. Il personale fa il possibile ma è disinformato. L’aeroporto non ha messo a disposizione tende per i passeggeri, non ci sono punti d’acqua, ne monitor per i turisti, nè posti in cui sedersi. La gente è confusa, non oso immaginare cosa stiano pensando di noi gli stranieri. Sono esterrefatta e sconvolta: buone vacanze a tutti”.