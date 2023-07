Aeroporto Palermo, buoni risultati, a luglio si aspettano circa 900.000 passeggeri

Nel mese appena trascorso, giugno, i passeggeri in transito sono stati oltre 816mila, +12,5% rispetto a giugno 2022 (726.464) e +17% su giugno 2019 (699.415).

L’aria d’estate giustamente si fa sentire, quindi è periodo di vacanze, la Sicilia come sempre tra le più gettonate mete, in particolare Palermo. A conferma di questo trend giunge un dato positivo dalla Gesap per l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

Nel mese appena trascorso, giugno, i passeggeri in transito sono stati oltre 816mila, +12,5% rispetto a giugno 2022 (726.464) e +17% su giugno 2019 (699.415). La media di passeggeri per volo continua a crescere: 147 contro 146 di giugno 2022 e 139 nel 2019. Balzo in avanti anche per i voli (5.537): +11,10% su giugno 2022 (4.984) e +10,16% sullo stesso mese del 2019 (5.026). Con giugno si chiude un semestre record: oltre 3.600.000 passeggeri, +13,2% sui primi sei mesi del 2022 (3.185.721) e +13% sul semestre del 2019 (3.183.194). Trend in crescita anche per il traffico internazionale, che ha inciso per un buon 32% sul totale dei transiti.

Aeroporto, luglio fa ben sperare

Il mese di luglio, secondo alcune proiezioni, registrerà un aumento del flusso di passeggeri all’aeroporto di Palermo. Si prevede infatti un risultano vicino ai 900mila passeggeri in transito. “C’è molta soddisfazione per questi risultati – dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano – ma allo stesso tempo poniamo la massima attenzione al flusso imponente di passeggeri, e ogni sforzo fatto dalla struttura punta a evitare o contenere i disagi dovuti ai lavori in corso, che stanno comunque andando avanti velocemente. Nei prossimi giorni – conclude Riggio – apriremo nuove zone commerciali e spazi per i passeggeri”. Oggi, tra l’altro, è il giorno del volo inaugurale della compagnia aerea EasyJet per Porto, in Portogallo, che avrà una frequenza alla settimana (sabato) e coprirà i mesi di luglio e agosto.