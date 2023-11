La lite per la precedenza, gli schiaffi e il retrovisore rotto: aggressione ad autista Amts

Ennesimo episodio di violenza ai danni di un autista dell'Amts a Catania, dopo quello denunciato nelle scorse settimane a Nesima.

Ieri pomeriggio si è verificata l’ennesima aggressione nei confronti di un autista dell’Amt a Catania: l’episodio è avvenuto in via Aurora.

Il presunto autore del terribile gesto – simile a quello denunciato poche settimane fa al parcheggio di Nesima – è stato denunciato.

Aggressione ad autista Amt in via Aurora

In seguito alla chiamata giunta al 112, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Aurora, dove era stata segnalata l’aggressione. Sul posto gli agenti hanno identificato la vittima, autista in servizio su una linea urbana, che ha raccontato che, poco prima, un individuo, a bordo di uno scooter, a causa di diverbio in ordine a precedenza nel traffico, aveva affiancato l’autobus, temporaneamente fermo, e, attraverso il finestrino aperto, prima lo aveva schiaffeggiato e poi aveva colpito con un pugno il retrovisore della vettura mandandolo in frantumi.

Successivamente l’aggressore si era allontanato, dileguandosi per le vie limitrofe.

Al momento dell’intervento, la vittima aveva delle ferite al braccio destro causategli dai frammenti dello specchio andato in frantumi e, quindi, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco per le cure del caso. Qualche ora più tardi l’autore dell’aggressione è stato individuato e denunciato per lesioni personali, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

Il caso di Nesima

Lo scorso ottobre, un altro autista Amt è stato vittima di aggressione. Scenario di questo secondo episodio di violenza è stato il parcheggio di Nesima.

Secondo una prima ricostruzione, per ragioni ancora da chiarire, l’autista dell’Azienda metropolitana trasporti e sosta di Catania sarebbe stato prima inseguito e poi minacciato da un uomo armato di pistola mentre era in servizio. Pare che la vittima dell’aggressione avesse fatto notare all’uomo che guidava il suo motorino contromano e che questo abbia scatenato la rabbia dell’individuo.

Immagine di repertorio