Scatta la protesta dopo l’ingresso di un nuovo detenuto, due agenti feriti al carcere di Augusta

Ancora violenza in carcere: il nuovo episodio denunciato dal Sippe.

Ennesima aggressione al personale di Polizia Penitenziaria nel carcere di Augusta, in provincia di Siracusa. A denunciare la vicenda è la segretaria provinciale del Sippe.

Pochi giorni fa un episodio simile si era verificato all’ex Ucciardone di Palermo, con un agente scelto costretto a ricorrere alle cure ospedaliere.

Aggressione al carcere di Augusta, feriti due agenti

Secondo una prima ricostruzione, nella giornata di ieri sarebbe scoppiata una vera e propria protesta dopo l’ingresso in un blocco del terzo piano dell’istituto di pena di un nuovo detenuto di origini egiziane. Un rifiuto che avrebbe scatenando l’ira dei detenuti, che si sarebbero scagliati contro il personale di Polizia Penitenziaria.

Due agenti sarebbero finiti all’ospedale Muscatello per le ferite riportate: il primo ha ottenuto una prognosi di 3 giorni, per il collega si è rivelata necessaria una Tac per escludere danni fisici in seguito alla violenza subìta.

Immagine di repertorio