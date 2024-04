Paziente in escandescenza al Policlinico di Palermo: aggredito medico

Pare che già negli scorsi giorni l'uomo avesse generato tensione nell'ospedale del capoluogo regionale.

Aggressione ai danni di un medico al Policlinico di Palermo: il professionista ha riportato una ferita giudicata guaribile nel giro di 15 giorni. Si tratta dell’ennesimo caso di violenza in ospedale in Sicilia nel giro di poche settimane.

Sul posto è intervenuta la polizia. Pare che non fosse la prima volta che il paziente violento – un 32enne – provocava momenti di tensione in ospedale.

Aggressione a medico del Policlinico di Palermo, la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 32enne – ricoverato nel reparto di Chirurgia Plastica del Policlinico cittadino – avrebbe aggredito il medico, per cause da accertare (forse un rimprovero del professionista per un atteggiamento non adeguato del paziente), e lo avrebbe ferito. Negli scorsi giorni, l’uomo era già stato ricoverato al Policlinico in seguito a un incidente stradale. Durante il precedente ricovero, avrebbe più volte aggredito – sia fisicamente che verbalmente – sia i medici che la moglie.

Pochi giorni fa un altro episodio

Una seconda aggressione ai danni del personale medico, nello specifico una dottoressa dell’ospedale Di Cristina di Palermo, è avvenuta lo scorso fine settimana. La madre di una piccola paziente avrebbe colpito il medico, per cause da accertare, e si sarebbe rivelato necessario l’intervento dei carabinieri.

